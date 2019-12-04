Türkiye'de üretilen Toyota Corolla, Avrupa'da “yılın otomobili” adayı
İSTANBUL (AA) – Türkiye'de üretilen Corolla, otomotiv sektörünün "oscarı" olarak nitelendirilen "Avrupa'da Yılın Otomobili-Car of the Year" finalistleri arasında yerini aldı.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 Toyota fabrikasında üretilen Corolla, ilk üretildiği 1966 yılından bu yana 46 milyon adetten fazla satışıyla "dünyanın en fazla tercih edilen otomobili" olmayı sürdürüyor.
30 aday otomobil arasından Avrupa'da Yılın Otomobili seçimi için 7 finalistten biri olan Toyota Corolla, Türkiye'de de Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 2019'da düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında birinciliği elde etmişti.
"Avrupa'da Yılın Otomobili" finalisti Corolla, premium segment seviyesine yükseltilen prestijli iç tasarımı ile tamamen yenilenmiş modern kabin, mükemmel bir görsellik ve dokunsal kaliteyi de sunuyor.
-
Fuat Oktay, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan'ı kabul etti
-
Başkan Demirbaş, engellileri evlerinde ziyaret etti
-
Şişecam Uluslararası Cam Konferansı
-
Lider Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına odaklandı
-
Yabancı turistler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
-
“Anneme Artık Dur Lazım” tiyatro oyunu İKÜ'de
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.