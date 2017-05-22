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Türkiye’den ABD’ye protesto notası

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Washington’u ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD emniyet personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine aleyhinde oturmuş diplomatik kural ve teamüller hilafın.

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:59

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Washington’u ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD emniyet personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine aleyhinde oturmuş diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe tutarsız kavgacı davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve zorunlu açıklamanın tarafımıza yapılması resmi olarak talep edilmiştir” denildi.

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