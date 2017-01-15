“Türkiye'den başka bize sahip çıkan olmadı”

KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Suriye’nin Azez kentinde pazar yerinde düzenlenen intihar saldırısı sonucu vücutlarında yanıklar oluşan 2 kişi ve kaldığı çadırda çıkan yangında yaralanan kadın, Konya’da tedavi görüyor.

Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ali Eryılmaz, AA muhabirine, 6 gün önce getirilen 3 hastanın yanık ünitesinde tedavilerinin devam ettiğini ve durumlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Ahmet Habata (36) ve İbrahim Ahmet’in (26) Azez’de pazar yerinde düzenlenen intihar saldırısı sonucu vücutlarında yanık oluştuğunu belirten Eryılmaz, Zehra Eldamin’in (36) ise Suriye sınırına yakın bir çadırda mazotla ısınmaya çalışırken çıkan yangında yaralandığını anlattı.

Yaralıların durumlarının tespit edilmesinin ardından tedavilerine başlandığını dile getiren Eryılmaz, şöyle devam etti:

“Azez’deki patlamada yaralanan hastaların yüzü, boynu ve göğsünde 3. ve 4. derece yanıklar mevcut. Vücutlarının yüzde 40’ı yanmış durumda. Bize geldiklerinde vücutlarında şarapnel parçaları vardı. Eldamin’in vücudunun yüzde 40’ında ise 2. derece yanık var ancak şu an itibarıyla genel durumları iyi ve günlük ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Vücutlarındaki şarapnel parçalarından dolayı oluşan yara ve yanıklar alışılmışın ötesindeydi. İnsanlığa yakışacak bir durumun olmadığını gördük. Tıbben gerekenler yapıldı. İnşallah ileride herhangi bir kalıcı hasar olmadan sağlıklarına kavuşabilecekler.”

– “Türkiye bizi kardeşi olarak gördü”

İbrahim Ahmet ise ailesiyle Azez kentinde yaşadıklarını belirtti.

Eşi ve çocuklarıyla ihtiyaçlarını almak için pazar yerine gittiklerini ifade eden Ahmet, “Kısa bir süre sonra bomba yüklü araçla intihar saldırısı gerçekleşti. Saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Eşim ve çocuklarımın durumu iyi. Kardeşim de pazar yerinde olduğu için o da yaralandı ancak buraya sadece ben getirildim.” diye konuştu.

Suriye’de Vakıflar Bakanlığına bağlı mescitlerde çalıştığını anlatan Ahmet, şunları kaydetti:

“Doktorlar tedavimizle yakından ilgileniyor ve bize gerekli ilaçları veriyor. Suriye’de olsaydık yanıklarımızı tedavi ettirecek hastane bulamazdık. Allah Türkiye’den razı olsun. Türk halkından, devletinden ve hükümetinden başka bize sahip çıkan olmadı. Türkiye bizi kardeşi olarak gördü. İnşallah iyileştikten sonra memleketime ve ailemin yanına dönmek istiyorum. Onları çok özledim. Mesleğimi de tekrar yapmak istiyorum.”