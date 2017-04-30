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Türkiye’den Kırgızistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığının, Kırgızistan’ın güneyindeki Oş şehrine bağlı Üzgen bölgesinde meydana gelen heyelana ilişkin yayınladığı baş sağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi: “Kırgızistan’ın güneyindeki Oş şehrine ast Üzgen bölgesinde meydana gelen heyelan.

30 Nisan 2017 Pazar, 19:33

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Dışişleri Bakanlığının, Kırgızistan’ın güneyindeki Oş şehrine bağlı Üzgen bölgesinde meydana gelen heyelana ilişkin yayınladığı baş sağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Kırgızistan’ın güneyindeki Oş şehrine ast Üzgen bölgesinde meydana gelen heyelan sonucunda 9’u çocuk 24 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları ilk kez elde etmek üzere kardeş Kırgızistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz.”  

İlker Turak

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