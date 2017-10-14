Türkiye’den Somali’deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılmış açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör eylemini kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ivedi şifalar diliyoruz” denildi.
Açıklamada, Somali’de istikrarın tesisi yönünde önemli mesafenin katedildiği bir dönemde gerçekleştirilen bu terör eylemi aleyhinde Türkiye’nin Somali halkı ve hükümetinin yanında olduğu vurgulandı.
Caner Ünver
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