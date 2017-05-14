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Türkiye’den Sudan’ın yeni hükümetine destek mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sudan’da 10 Ekim 2016 tarihinde kabul edilen Ulusal Diyalog Belgesi’ne uygun bir şekilde milli mutabakat hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:09

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sudan’da 10 Ekim 2016 tarihinde kabul edilen Ulusal Diyalog Belgesi’ne uygun bir şekilde milli mutabakat hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz ve Afrika’da kayda değer bir müşterek olarak gördüğümüz kardeş ülke Sudan’da sürdürülen toplumsal uzlaşı ve ulusal diyalog çabalarını destekliyoruz” denildi.

Yeni kurulan hükümetin Sudan’ın uzlaştırma, kararlılık ve refahına katkı maddesi sağlaması temennisinde bulunulan açıklamada, ulusal mutabakat hükümetine başarı dilekleri iletildi.

Caner Ünver 

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