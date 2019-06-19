“Türkiye’nin adını dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz”
İSTANBUL (AA) – Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, "Yüzde yüz yerli sermayemizden aldığımız güçle, teknoloji sektörüne kazandırdığımız en yeni ürünlerimizle ülkemizin adını dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Sunny markası ile adını dünyaya duyuran Atmaca Elektronik açıklamasına göre, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Türkiye’nin 3’üncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konumuna yükselen Atmaca Elektronik’i ziyaret etti.
Yüzde yüz yerli üretim gücü ve sermayesiyle dünyanın önemli markalarına üretim gerçekleştiren Atmaca Elektronik’in imzasını taşıyan, en ileri teknolojiler kullanılarak üretilen TV ve diğer elektronik cihazları yerinde inceleyen Yıldırım, Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca tarafından tüm üretim süreçleri ve gelişim aşamasında olan en yeni ürünler hakkında bilgilendirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Adem Atmaca, Yıldırım'ın ziyareti sırasında Sunny Elektronik markasının en yenilikçi ürünlerini kendisine sunduklarını dile getirdi.
Atmaca, şunları kaydetti:
"İstanbul Büyükşehir Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım’ın ziyareti, şirketimiz ve şahsım adına bizleri onurlandırdı. Ziyaret sırasında yüzde yüz üretim gücümüz ve yerli sermayemizle, bugün tüm dünya ülkeleriyle buluşturduğumuz en yeni ürünlerimizi kendisine sunduk. Ürünlerimizin üretim aşamaları ile mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Teknoloji sektörüyle yakından ilgilenen Sayın Binali Yıldırım, geçmişten bu yana devlet yöneticiliğinden elde ettiği tecrübesiyle işimizin her alanına hakim. Sorduğu sorularla hakikaten bizleri şaşırttı. Teknoloji sektörünün dinamiklerini çok iyi bilen bir devlet yöneticisi olarak Binali Yıldırım’ın ziyareti, bugün dünyanın dev markalarına TV üretimi yapan bir marka olarak bizlerin geleceğe olan inancını kamçıladı. Yüzde yüz yerli sermayemizden aldığımız güçle, teknoloji sektörüne kazandırdığımız en yeni ürünlerimizle ülkemizin adını dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz."
– 40 yıldır TV pazarında
Sunny markası altında, İstanbul Esenyurt’taki fabrikasında televizyon, ses sistemleri, uydu sistemleri, mini ve ev tipi elektrik süpürgesi gibi ürünlerin satış ve üretimini gerçekleştiren Atmaca Elektronik, 40 yıldır Türkiye’de televizyon pazarında faaliyet gösteriyor.
Şirketin TV markası Sunny Elektronik, ekran üretiminde uzun süredir ilk üçte yer alıyor. Türkiye’de TV üreten üç fabrikadan biri olan şirket, bugün teknolojinin dev markalarına üretim yapıyor. Dünyanın 80’e yakın ülkesine ihracat gerçekleştiren şirket, fabrikasında yer alan Ar-Ge merkezinde geliştirdiği en yeni teknolojileri sektöre kazandırıyor.
-
Yaralı kerkenez tedavi altına alındı
-
Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali'ne doğru
-
TBB, Gülşehir Belediyesine itfaiye aracı hibe etti
-
Yozgat'ta Mursi için gıyabı cenaze namazı
-
Enfest Sokak Lezzetleri Festivali başladı
-
Lösemi hastaları için 10 bin kilometre pedal çevirecek
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]