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Türkiyenin çatısı beyaz gelinliğini giydi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun kar yağışı bekleniliyor.

16 Kasım 2016 Çarşamba, 22:46
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun kar yağışı bekleniliyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sıcaklıklarda 3 ila 5 derece düşüş beklenen bölge genelinde, kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının Erzurum, Erzincan, Kars, Sancı ve Ardahan’da gece saatlerinde yer yer kuvvetini artıracağı öngörülüyor.

Kar yağışı Erzurum’da gece saatlerinde başladı. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlar fotoğraf çekilmek için Büyükşehir Belediyesi göre kısa bir zaman önce yaptırılan ‘Palandöken’ yazılı aydınlatılmış tabelanın bulunduğu kayak tesislerinin girişinde yer alan alanın yolunu tuttu. Kar yağışı ışıklı tabelayla birleşerek az daha kartpostallık görüntü oluşturdu.

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