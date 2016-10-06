Türkiyenin en değerli eğitim projesi

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), beşinci yıl tanıtım toplantısı öğretmen ve mektep yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Selçuklu İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye’nin en değerli eğitim projesi SEDEP 2016-2017 eğitim öğretim yılına öğretmenlere ve okul yöneticilerine karşın gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ile start verildi. Selçuklu Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Şükrü Koyuncu, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden akademisyenler, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, SEDEP yürütme kurulu üyeleri, mektep yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

2016-2017 eğitim öğretim yılının bahtı açık olmasını dileyerek sözlerine başlayan Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Şükrü Koyuncu, “Nüfusu ve gelişmişlik bakımından Konya’nın en büyük ilçesi olan Selçuklu, 600 binin üzerinde nüfusuyla birçok ilden daha büyük bir ilçe. Selçukluda son yıllarda kayda değer belediyecilik hizmetleri uygulandı, şehrin geleceğine istikamet veren ve planlı gelişmesini öngören çalışmalar yapıldı. Temizlikten altyapıya, sosyal belediyecilikten spora, imar hizmetlerinden kültürel etkinliklere kadar planlanan, uygulanan bütün projeler, Selçukluyu standardı yüksek önemli bir hayat merkezi haline getirdi” dedi.

“SEDEP markalaşan bir proje”

Uygulanan projeler aralarında azami önemsenen projenin Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi olduğunu söyleyen Koyuncu, “Türkiye’nin en değerli eğitim projesi olan SEDEP kaliteli ve markalaşan bir proje. SEDEP, 5. yılına girerken aynı zamanda bir iyilik hareketine dönüşen kayda değer bir organizasyon. Uygulanabilir misal proje olarak bilimsel araştırmalara konu olan, milli ve uluslararası sempozyumlarda tartışılan, Ulusal Eğitim Bakanlığı ‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ proje yarışması finaline seçilen SEDEP şehrimizin güzide üç kurumu göre yürütülen en uzun süreli proje niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Değerlerimizin tanıtılmasını amaçlıyoruz”

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nin toplumda yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla 5 yıldır uyguladığını ifade eden Koyuncu, “Öğrenci odaklı projemizde, öğretmen, veli ve bütün toplum, değerler konusunda bilgilendiriliyor ve insanlık, barıştırma, hak, zevk için manâlı mesajlar veriliyor. SEDEP dahilinde 2016-2017 öğretim yılında, ‘saygı, yükümlülük, zevk, doğruluk, temizlik, soylu davranış ve katlanma” almak üzere 7 bedel çerçevesinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Proje ile özgün ve kaliteli yöntemler kullanarak, milli eğitim müfredatına uygun organizasyonlar ile milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerin lokal, ulusal ve milletlerarası düzeyde tanıtılmasını, hatırlanmasını, sevdirilmesini ve farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Değerler Eğitimi Projesi, kurumlarımız, yöneticilerimiz, öğretmen ve velilerimizin de katkıları ile bundan daha sonra da başarılı olacak, kıymetli nesillerin yetişmesine katkı sunacaktır. Bu vesile ile 2016-2017 eğitim öğretim yılının şanslı olmasını diler hepinize saygılar sunarım” biçiminde konuştu.

“SEDEP aynı şevk, aynı coşku ve aynı enerjiyle 5.yılında”

2016 – 2017 eğitim öğretim yılının ve SEDEP’in beşinci yılının başarıyla geçmesini dileyen Selçuklu İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Selçuklu Belediyemizin öncülüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitemizin rehberliğinde ve siz kıymetli öğretmenlerimizin katkılarıyla, medeniyetimizin ve kültürümüzün özünü oluşturan değerlerimizi, geleceğimizin gençlerine aktarılması, onlarda değerlerimiz üzerine bir farkındalık oluşturulması nedeniyle başlayan bu proje, 5 yıldır kesintisiz devam ediyor. Bir proje için akıcılık önemlidir. Projemizin beşinci yılında da benzer şevkle, benzer heyecanla, aynı enerjiyle devam edecektir. 5 yıl önce ilkokullarla başlayan Değerler Eğitimi Projemiz, anaokulundan liseye dek tüm eğitim kademelerinde uygulandığı, sadece kitap dağıtılarak yok çoğu etkinlikle toplumsal problemlere değinildiği, öğrencilerimizin bireysel gelişiminin dikkate alındığı devasa bir proje halini aldı. Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’ın açıklama ettiği şekliyle bir proje olmaktan çıktı, iyilik hareketine dönüştü” diye konuştu.

“Vatanına sahip meydana çıkan nesiller yetiştireceğiz”

Kayacılar, “15 Temmuz darbe girişimi, bu projenin ne değin manâlı olduğunu bir defa daha gösterdi. Olayların arkadaki planına bakacak olursak, dini içten kaynaktan dürüst metotlarla öğrenmeyen insanların ne cins oluşumlara cihaz olabileceğini, ne tür oluşumların içine dahil olabileceğini gösteren bir süreç. Bu olaylarda yüksek öğretimli fakat yanlış eğitimli insanların, amaca varmak için her yol mubahtır düşüncesiyle hareket eden insanların memleketimizi nasıl uçurumun eşiğine götürebileceğine tanık olduk. bununla birlikte vatanına, milletine, bayrağına, demokrasisine sahip insanların icabında nasıl tankın önüne yatabileceğini, nasıl kurşunlara göğsünü siper edebileceğini de gördük. Vatanına, milletine emrindeki sağlam nesiller yetiştirmek ne değin kayda değer, bu süreç bir kez daha bunu bize gösterdi. Bu yüzden Selçuklu Değerler Eğitimi Projesinin devam etmesi gerekli. Biz gençlerimize önce vatan sevgisini, bu vatana sahip çıkma bilincini öğretmeli, daha sonra onların akademik ve mesleki gelişimleriyle ilgilenmeliyiz” dedi.