Türkiye'nin en uzun kaytel hattı ihaleye çıkıyor

ÇANKIRI (AA) – Ilgaz Dağı Kadın Çayırı Tabiat Parkı’nda bulunan Türkiye’nin en uzun kaytel (zipline) hattının işletme ihalesi 25 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Protokol üyelerinin katılımıyla geçen yıl açılarak deneme atlayışı yapılan ancak altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla bir süre kapatılan kaytel hattındaki çalışmalar tamamlandı.

Çankırı Valisi Mesut Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaytel hattının bölgenin turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Hattın yapımı tamamlandıktan sonra denemeler gerçekleştirildiğini ve bunların sorunsuz gerçekleştirildiğini anlatan Köse, “Türkiye’de parça parça olarak kaytel hatları bulunuyor ama Ilgaz, 530 metre uzunluğuyla ülkenin en uzun hattına sahip. Ilgaz, kaytel hattı ile özellikle adrenalin tutkunlarının tercih ettiği bir yere dönüşecek.” dedi.

Bölgenin önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Köse, “Ilgaz, özellikle kış turizminde önemli bir yere sahip. Biz kış turizminin yanında diğer potansiyelleri de ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Kaytel hattı da bunlardan biri. Ilgaz Dağı, insanların doyasıya eğleneceği, zaman geçirip dinlenebileceği bir yer olacak.” dedi.

Köse, kaytel hattı ile kır kahvesinin işletme ihalesinin 25 Ekim’de gerçekleştirileceğini kaydetti.