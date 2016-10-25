Türkiyenin en yaşlı kestane ağacı Kütahyada

Türkiye’nin en yaşlı kestane ağacının Kütahya’da olduğu bildirildi. Kumarı Mahallesi Muhtarı İbrahim Aslandoğdu, il merkezine 10 kilometre mesafedeki ağacın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nca 1995 yılında ‘Abide Ağaç’ olarak kayıt edildiğini belirtti. Aslandoğdu, “Mahallemizdeki kestane ağacı; yaş, çap ve zirve itibarıyla kendi türünün genel ölçülerinin fazla üstünde bir boyuta ulaşmıştır. Bu ağacın Kütahya’nın kültür, tarih ve folklorunda özel yeri bulunuyor. Anıt ağaç; Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine şahitlik etmiş. Yaşının bin yılı aştığı belirlenen ve ülkemizin en ihtiyar kestane ağacı hala meyve veriyor. Kaya üzerinde yetişen, rüzgar, yağmur, kar gibi tesirlerle kökü ayrıntılarıyla belirginleşen bu ağaç, yılda 2050 ile 300 kilogram arasında meyve veriyor. Tek kök ve büyük 3 gövdeden oluşan, 8 metre çapında, 45 metre yüksekliğindeki dev kestane ağacı, turistlerin büyük dikkatini çekiyor” dedi.

Aslandoğdu, 10 yüzyıllık ağaçta hiçbir bozulma belirtisinin görülmediği sözlerine ekledi.

“Yüzyıllık abide kestane ağacına dışarı giden yol düzeltilip, istikamet levhaları konulmalı”

Kumarı Mahallesi sakinlerinden Ahmet Aslandoğdu da, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin asırlık kestane ağacına daha kuytu ulaşabilmeleri için bölgeye mutlaka istikamet levhaları dikilmesi gerektiğini dile getirdi. Ahmet Aslandoğdu, “Kestanenin bulunduğu Boyacılar Mevkii, mahallemize 1,5 kilometre mesafede. Laf konusu yol bahçe yolu ve uzaklık her tarafında sağa ve sola fazla sayıda yol ayrılıyor. Önce bu yolun düzeltilmesi ve yön levhaları konulması gerekiyor. Bu hususta yetkililere müracaatta bulunduk. Ancak, olumlu bir sonuç alamadım” diye konuştu.

Hüseyin Efe