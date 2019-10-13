“Türkiye'nin Enleri” ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA (AA) – Okulumu İstiyorum Derneğince, sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atan, azimle başarıyı yakalayan kişi ve kuruluşlara "Türkiye'nin Enleri" ödülleri takdim edildi. Dernek tarafından bu yıl ilk kez verilen "Türkiye'nin Enleri" ödülleri, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atan, azimle başarıyı yakalayan kişi ve kuruluşların ödüllendirildiği törende Anadolu Ajansı da ödüle layık görüldü.



Ödül alan diğer kuruluş ve kişiler şöyle:

"Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal, Özel 19 Mayıs Hastanesi Başhekimi Süleyman Gökduman, TGRT, Ankara Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanı Ömer Uzun, glutensiz gıda üreten kafenin sahibi Cemali Özkaya, Ostim Radyo program yapımcısı Nazan Akat Albayrak, Orijinal Geri Dönüşüm, illüzyonist ve mentalist Abidin Özçelik, Zen Junior rock grubu, Dünya Markalar Derneği Genel Başkanı Umut Çınar, kır bahçesi Saklı Cennet."

Derneğin Genel Başkanı Yusuf Kutluca törende yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahibi çocuklara kitap, kırtasiye ve kıyafet desteği sağladıklarını söyledi.

Kutluca, Samsun'un Atakum ilçesinde kütüphane kurulmasına yönelik bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade etti.