Türkiye’nin ilk Arapça Festivali düzenlendi

18 Aralık Dünya Arapça Günü çerçevesinde düzenlenen “Dünya Arapça Günü Festivali”nde Arapçanın dünü, bugünü ve yarınının ele alındığı bir etkinlik düzenlendi. Muhammad Sanhawi’nin Kur’an tilavetiyle başlayan ve moderatörlüğünü İAÜ Arapça Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Bebek’in yaptığı panelde, İAÜ Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Candemir Doğan Türkiye’de Arapça öğretiminin önemine değinirken, İAÜ Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat “Arapçanın Evrenselliği ve Gelecek Beklentileri” başlıklı bir sunum yaptı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın Türkiye’de Arapça öğretiminin yerine ilişkin sunumunun ardından söz alan Tecdid Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Abdulsattar ise Arapçanın Türkiye ve İslam ülkelerindeki durumundan söz etti. Son olarak söz alan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kızılcık ise Arapçanın ulusal ve uluslararası alandaki konumunu anlattı.

“Arapçanın en iyi eseri Kur’an’dır”

Festival kapsamında ilk olarak “Arap Dilinin Evrenselliği ve Gelecek Beklentileri” başlığını taşıyan bir panel düzenlendi. Panelde bir konuşma yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise, Arapçanın diğer diller arasındaki önemine değindi. Arapçanın; dil, şiirsellik, kelime yapısı, hitabet ve anlam yapısı itibarıyla en iyi kullanıldığı eserin Kur’an-ı Kerim olduğunu ifade eden Dr. Mustafa Aydın, Kur’an’ın ilk emrinin “Oku” olduğunu hatırlatarak, “İçinde bulunduğumuz dönem şartlarını da dikkate alarak, hamaseti bir kenara bırakıp, gerçekten okumamız gerekir” ifadesinde bulundu. Arapçanın geçmişte sömürge olan bazı Arap ülkelerinde daha yeni zorunlu dil olarak kabul edilmesinden ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Dr. Mustafa Aydın, ağırlığını Arapça Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin oluşturduğu dinleyicilere de dil öğrenimi konusunda özgüvenlerini düşürmemelerini, hata yapmaktan çekinmemelerini, muhakkak bol bol pratik yapmalarını ve Arapçanın yanında en az bir yabancı dil daha öğrenmelerini tavsiye etti.

Fuar ve sergiler 21 Aralık’a kadar açık

Festival çerçevesinde ayrıca, üniversite bahçesinde “Hayır Çarşısı” adı verilen bir kermes açıldı. Yiyecek-içecekten her türlü kıyafetin satışa sunulduğu kermesin geliri ise Suriyeli yetim çocuklara bağışlandı. Ayrıca yine festival kapsamında Perihan Sadıkoğlu’nun 13’üncü kişisel resim sergisi ve ayrı bir hat eserleri sergisi düzenlenirken, Arap dili ve edebiyatıyla ilgili bilimsel ve kültürel eserlerin görücüye çıktığı bir Arapça Kitap Fuarı da düzenlendi. Ziyaretçi ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gören sergi ve kitap fuarının 21 Aralık’a kadar açık olacağı belirtildi. Ayrıca festivalin kültürel etkinlikleri kapsamında İAÜ Arapça Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı “Öğretmenim” adlı bir tiyatro gösterisi ve şiir dinletilerinin yanı sıra, Arapça halk ezgileri ve çeşitli sanatsal gösteriler de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

