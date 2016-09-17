Türkiye'nin ilk cam seyir terasına ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kanyon üzerindeki cam seyir terasını, bu yılın 9 ayında yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti.

KARABÜK (AA) – UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kanyon üzerindeki cam seyir terasını, bu yılın 9 ayında yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti.

ABD’nin Arizona eyaletindeki bir terastan esinlenilerek 80 metre derinliğindeki İncekaya Kanyonu üzerine 2012 yılında yapılan 11 metre uzunluğunda ve 75 ton yüke dayanıklı Türkiye’nin ilk cam seyir terası, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Karabük İl Özel İdaresince açık artırma usulüyle aylık 47 bin 600 liraya ihale edilen ve girişi 3 lira olan teras, bir şirket tarafından işletiliyor.

“Batı Karadeniz’in en çok turist alan noktalarından biriyiz”

Şirketin yönetim kurulu başkanı Nurettin Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terasın Karadeniz’in parlayan bir yıldızı olduğunu ve ilçeye gelen her turistin buraya uğradığını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri gönül rahatlığıyla ağırladıklarını belirten Bahçeci, “Biz terasın ihalesini aldığımızda yılda 60 bin ziyaretçi alıyordu. Biz burayı 1 Ocak’ta devraldık ve şu andaki ziyaretçi sayımız 300 bin civarında. Sezon daha bitmedi.” dedi.

Bir milyon turist hedefi

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy ise cam terasın ilçenin turizmine önemli bir değer kattığını ifade etti.

Her geçen gün ilçeye gelen turist sayısında artış yaşadıklarının altını çizen Aksoy, şunları söyledi:

“Bir master plan çerçevesinde ilçe turizmi için çalışmalar yapıyoruz. Bizim yılda bir milyon turisti ağırlama hedefimiz var. Günübirlikçiler ile birlikte yılda yaklaşık 750 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Bu sayıya cam terasımız önemli bir katkı sağlıyor. İlçeye gelen herkes mutlaka terasa uğruyor. Tarihi eserlerimizin yanında doğal zenginliklerimiz de her geçen gün ilgi odağı oluyor.”