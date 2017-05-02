Türkiye’nin ilk çoban fuarı Ankara’da

Meydana konvoylar halinde, kaval çalarak gelen çobanlar meydanda bulunan 50 koyunun gerisinde ‘Biz de varız’ dedi. Lansmanda basına yorumlama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Bağımsızlık Güven, bütün vatandaşları, aileleriyle birlikte misafir etme etti.

FUAR’DA NELER OLACAK?

Türkiye’de ilk kez Ankara’da, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde çiftlik sahibi, yetiştirici ve çobanlar için “Anadolu Çoban Fuarı” düzenlenecek.

Fuarda sektör temsilcileri, markalar ve sektör çalışanlarının yanı sıra Türkiye’de daha önce hiç bir tarım hayvancılık fuarında sergilenmeyen fazla sayıda yerli hayvan ırklarına da yer verilecek.

Açılış Seromonisi’nde etkinliğin 19 Mayıs’a eşit gelmesi sebebiyle gençlik meşalesi yakılacak. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri ve devlet göre tarımsal takviye bölge Ankaralı Genç Çiftçiler, yakılan meşalenin arkasında fuar alanını dolaşacak. Arkasında katılımcılara en çabuk kırkım gösterisi ve sonradan futbol oynayan teke gösterisi sunulacak.

Ayrıca büyükbaş, ayrıca de küçükbaş bir fazla milli hayan ırkının yer alacağı fuarda çocuklar için de ‘Küçük Çiftçiler Alanı’ kurulacak. Çocuklar bu alanda gözetmenler eşliğinde tarım ve hayvancılık ile buluşacak. Fidan ekebilecek, oğlakları kucaklayabilecek, sütün üretimini görecek, ülkemizdeki tarım ve hayvancılığı daha yakından tanıma fırsatı bulacakları eğitici oyunlar oynayabilecek.

Yarışma zarfında sektör aktörlerinin katılacağı düzenlenecek 2 panel düzenlenecek. “Kırmızı Et Sektörü Çözüm Arıyor” adlı panelde ülkemizde kırmızı et üretimi, tüketimi, fiyatları, sorunları ve çözümleri tartışılacak.

“Hayvancılık Sektöründeki Aktörler Ne Bekliyor?” adlı panelde ise, hayvan yetiştiricileri, çobanlar, çiftçiler ve sektör temsilcileri bir araya gelerek, mesleği geliştirmenin yollarını, egzersiz şartlarını ve beklentileri konuşacaklar.

Müsabaka dahilinde Ankara’nın En Güzel Balı belirlenecek. En Hoş İnek, En Hoş Ankara Tekesi, En Güzel Merinos Koyunu, En Hoş Akkaraman Koyunu Yarışmaları yapılacak. “Bal Hasadı” ve “Ankara Keçisi” adlı konferanslarla ziyaretçiler bilgilendirilecek.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin HECATLON atölye çalışmasının yanı sıra “Hayvancılık Yatırımcıları İçin Girişimcilik Atölyeleri” ve “Çoban Sohbetleri” adlı atölyeler de düzenlenecek.

Fuarda yarışmaların yanı sıra Koç, Teke ve Çoban Köpeği Müzayedeleri yapılacak. Alana kurulacak olan çoban kürsüsünde fuar baştan başa çobanlar kürsüye çıkarak sorunlarını anlatacak, konuşmalar sonradan değer biçmek ve üstünde çalışmak, proje üretmek nedeniyle kamera kaydına alınacak.

Fuara katılan ziyaretçilerin örnek çiftlik modelini görmeleri için Mikro Uygulama Çiftliği kurulacak ve katılımcılar tarım ve hayvancılık alanında bilgilendirilecek. yerini belirlemek isteyenlerin soruları cevaplanacak.

