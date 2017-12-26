Türkiye’nin ilk salyangoz üretim çiftliği
Kuşadalı İnşaat Mühendisi Yusuf Murat Genç ve İşletme Mühendisi Mustafa Sarıoğlu’nun birlikte kurduğu salyangoz üretim çiftliği 2,5 milyon TL’ye mal oldu. Yüksek ve son teknoloji kullanılan salyangoz üretim çiftliğinde yılda 100 bin ton salyangoz üretimi planlanıyor.
Kuşadası’na bağlı Yeniköy’de kurulan salyangoz üretim çiftliğiyle ilgili bilgiler veren İşletme Mühendisi Mustafa Sarıoğlu, çiftlik üretimiyle önemli bir ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. En çok İtalya ve İspanya üzerinde tüketimi gerçekleştirilen salyangozun Avrupa’da neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirten Sarıoğlu, bu sebepten dolayı doğadan salyangoz toplanılmasının yasak olduğuna değindi. Sadece çiftliklerde üretiminin gerçekleştirildiğini aktaran Sarıoğlu, çiftlik üretiminin istenilen talebi karşılamadığını kaydetti. Türkiye’den toplanılan salyangozların işlenerek yurt dışına gönderiminin yapıldığını söyleyen Sarıoğlu, kendilerine ait çiftlikte en yoğun talep gören türü yetiştireceklerini dile getirdi. Ürünün kozmetik sektörü içerisinde de kullanım alanı olduğunu işaret eden Sarıoğlu, salyangozu öldürmeden salgısını alabilecekleri teknolojinin siparişlerini verdiklerini aktardı. Bahsi geçen ürünü iç piyasaya sunmak adına üreteceklerini ifade eden Sarıoğlu, ürünlerin içerisinde herhangi bir kimyasal maddenin de kullanılmayacağını belirtti.
Kozmetik ve sağlık alanına girmeyi planlıyorlar
Bu arada, Kuşadası’nda kurulan salyangoz üretim çiftliğinin ortaklarından Yusuf Murat Genç ise, bu sayede kozmetik ve sağlık alanına girmeyi de planladıklarını açıkladı. Uzak Doğu’da oldukça lüks SPA’larda salyangozların insan teni üstünde canlı bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Genç, salyangozların ameliyat sonrasında yara iyileştirilmesi adına da kullanılabildiğini ve oldukça temiz bir salgı salgıladıklarını vurguladı. Salyangozun kozmetikte kullanıldığına dikkat çeken İnşaat Mühendisi Yusuf Murat Genç, yeni yılın ilk haftasında İspanya’ya toplam 10 tonluk bir ihracat yapmak için anlaştıklarını belirterek, üretim artmasıyla Avrupa ülkelerine ürün gönderimi için çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.
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