Türkiyenin konuştuğu Kadir, yeniden eğitime başlıyor

Gaziantep’te dondurucu soğukta ve karlı havada ayağına giydiği kırmızı poşetlerle bütün Türkiye’nin tanıdığı 11 yaşındaki Kadir Kürşat, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in devreye girmesi ile mektep hayatına bitmiş başlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, Gıda Bankası Idari Sorumluluk Sahibi Gönül Terlemez ile birlikte Kürşat ailesini ziyaret ederek, aileye spor ayakkabısı, kazak, pantolon, satranç takımı, uzakta kumandalı araç gibi çeşitli hediyeler götürdü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla aileyi ziyaret ettiğini bildiren Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, anne Songül ve çocukları Kadir ile Yasin’e okulun önemini anlatarak, her tarafta eğitim hayatına dönmeleri konusunda telkinlerde bulundu. Anne Songül Kürşat’ın çocuklarını tekrar okula göndermek istediğini söylemesi üzerine Daire Başkanı Abdullah Aksoy, çocukların Pazartesi günü bitmiş okula başlaması gerektiğini açıklama etti.

Ailenin aldığı kararla Kadir’in Pazartesi günü okula başlayacağı müjdesini veren Aksoy, “Çocuklarımızın çabuk bir şekilde okula baştan kazandırılması konusunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in talimatı oldu. Eğitimleri için ne gerekiyorsa destek vereceğiz. Fiziksel destekler konusunda insani ve ahali olarak her zaman yaptığımız yardımlarla da daima ailemizin yanına olacağız. Çocuğumuzu da Pazartesi itibariyle okullarına başlayacaklar. Gereken desteği, kıyafetlerini, kırtasiye malzemelerini alıp teslim edeceğiz. Bu iki gencimizi okula kazandırmak, bu haberin en güzel tarafı oldu” biçiminde konuştu.

“Bir baba olarak çok üzüldüm”

Aksoy, haberi görünce Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de, kendisinin de fazla üzüldüğünü söyleyerek, “Haberi gördükten daha sonra, bir baba olarak fazla üzüldüm. Sayın bakanımızın talimatı ile gereken yardımı desteği karşılamak için babasına ulaşmaya çalıştık” dedi.

“Derslerimi yapacağım”

Kadir Kürşat ise, daha önce okulu derslerinde başarılı olamaması sebebiyle bıraktığını artık çalışarak, başarılı olacağını açıklama etti. Okula her tarafta başlayacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Kadir, “Okula gideceğim. Derslerimi yapacağım. Başarılı olacağım. İşi bıraktım, bundan böyle gitmeyeceğim. Herkes okusun. Yahut ileri zamanlarda sürücü ehliyeti alamazlar. Sokakta çalışırlar” ifadelerine yer verdi.

“Oğlum,’yaş, çamur olmasın’ diye poşet geçirmiş”

Songül Kürşat, oğlu Kadir’in ayağındaki kırmızı poşetlerle görüntülendiği hatıra anlatarak, “Biz aldık botu. Birkaç gün sonra kar yağdı. Oğlum, ‘bizi yemeğe saldılar, ben de ayağıma poşet geçirdim başlıca’ diyor. Ayağına botla birlikte tutmuş poşet geçirmiş, karşısına da siz çıkmışsınız. ‘Acerdi botu, poşet geçirmiş, yaş olmasın, çamur olmasın’ diye” ifadelerini kullandı.

Anne Songül, oğlunun üstüne kırmızı poşet çektiği botu da göstererek, botu borçla aldıklarını söyledi. Songül Kürşat, “Bir hafta oldu alalı. Hatta borçla aldık” dedi. Anne Songül, tek isteğinin çocukları okutmak olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımızı okutabilmemiz tatmin edici bize. Çocuklarımızın bir okul kıyafetleri yok. Defteri, kitabı, çantası yok. Diğer bir şey istediğimiz değil” şeklinde konuştu.

Geliri eksik fakat yardımları kabul etmiyorlar

Anne Songül, her emekçi gibi kendilerinin geçimlerini sağladıklarını belirterek, destek kabul etmediğini söyledi. Sağduyu ve iyiliksever vatandaşlara gösterdikleri alaka nedeniyle teşekkür eden anne, “Hesaplı durumumuz ile ilgili ayrıca çok demeyeyim, keza de az demeyeyim. Emekçi olan bir insan nasılsa bizim de öyle. Eşim kebap ustası. Gelirimiz az. Miktar olarak fazla yok lakin yardımları kabul etmiyoruz. Sağ olsunlar, hayır sahiplerine, arayanların hepsine teşekkür ediyoruz. Eşim fazla şükür çalışıyor. Geçiniyoruz. Yağımızda kavruluyoruz. Bütçemiz yetiyor” dedi.

“Okulu kendi ricası ile bıraktılar”

Songül Kürşat, okul çağındaki Kadir ve kardeşi Yasin’in okulu kendi istekleri ile bıraktığını vurgulayarak, “Çocuklarımın ikisi de zaten kendi isteği ile okulu bıraktı. Okula gitmek istemediğini, çalışmak istediğini söyledi. Babası da arkadaşının yanında yerleştirdi. Hayatı öğrensin istedi. Okulun kıymetini bilsin istedi. Sonra isterse, bitmiş okuturuz diye düşündü” ifadelerini kaydetti..

Kazım Uzunöz – Serhat Demir