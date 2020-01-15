Türkiye'nin milli havacılık motoru TEI-PD170'in TUSAŞ'a teslimatı gerçekleştirildi
ESKİŞEHİR (AA) – TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru TEI-PD170'in Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim töreni gerçekleştirildi.
TEI'de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı konuşmada, TEI-PD170 motorunun insansız hava araçları başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılacağını söyledi.
Savunma sanayinin belli noktaya geldiğini anlatan Demir, şöyle konuştu:
"Özellikle platform üretiminde artık dünyanın söz sahibi ülkelerinden birisi olmaya doğru yol alıyoruz. Alana ürün vermek çok önemli. Bu ürünler kullanıldıkça ufak tefek aksaklıklarla ilgili olabilecek, tasarımda, üretimde daha da mükemmelleşmeye doğru gideceğimizi de belirtmek istiyorum. PD170'in Akıncı'da da kullanılacağını belirtmek isterim. Akıncı'nın belirli modelleri olacak, bu modellerin birini de inşallah PD170 ile uçuruyor olacağız. Buradaki PD170'lerin bir kaçını alıp, Akıncı'ya göndereceğiz. Buradan Akıncı'ya motor gönderiyoruz. Hayırlı olsun."
Demir, tasarımı ve üretimi milli imkanlarla tamamlanan PD170 turbo dizel havacılık motorunun, alt sistem, malzeme ve işçilik maliyetleri baz alındığında yaklaşık yüzde 90 yerlilik oranına ulaştığını vurgulayarak, bu yıl sonuna kadar kalan sistemlerinin de yerlileştirilmesi sözünün verildiğini söyledi.
– "Yeni motor tiplerimizi alanında kullanıyor olacağız"
TEI'nin üzerinde çalıştığı bir diğer proje olan TS1400 turboşaft motorunun ilk resmi testlerini başarıyla geçtiği müjdesini veren Demir, şöyle devam etti:
"TUSAŞ'ın ürettiği T70 Genel Maksat Helikopteri'mize TEI'nin imal ettiği ilk iki motor takılarak 25 Aralık 2019'da başarıyla çalıştırıldı. 2020 yılı içinde 25 adet daha motor teslim edilecek. Toplamda bilindiği üzere 236 adet T700 motoru üretilecek. Tabii bizim savunma sanayi ailesi olarak motor çalışmalarımız bunun dışında da sürüyor. Bugün uçaktan tanka, zırhlı kara araçlarımızdan füzelerimize, helikopterden İHA'lara kadar kullanmakta olduğumuz bütün platformlarımızda yerli ve milli motor çalışmalarımızın devam ettiğini, hatta bir ileri aşama olan hibrit ve elektrikli motorla ilgili de bir gayretimiz olduğunu da belirtmek isterim.
Çeşitli platformlar gündeme geldiğinde belirli art niyet yaklaşımlarla 'bunun motoru nerede?, bunun motoru yerli mi?' sorularının geldiğini gördük. Benim buna klasik bir cevabım var, hangi motor projesine başladık ve başaramadık. Demek ki başlamak bitirmenin yarısıdır. Başladıklarımızın seri üretimleri geldi. İnşallah bunların teker teker teslimatını yaptığımızı göreceğiz ve yeni yeni motor tiplerimizi alanında kullanıyor olacağız."
– "İplerin gerilmesini isteyen taraf hiçbir zaman biz olmadık"
TEI'nin 35. kuruluş yıl dönümün kutlayan Demir, TEI'nin stratejik ortağı General Electric firmasının ve yetkililerinin de başarıda önemli payının olduğunu dile getirdi.
Türkiye-ABD ilişkilerinde burada çok güzel bir örneğin olduğunu ifade eden Demir, "İki ülke arasında gerilimden çok iş birliği alanlarının çok çok fazla olduğunu ve herhangi bir gerilimden veya tek taraflı adımdan kaynaklanacak kayıpların her iki taraf için de söz konusu olduğunu vurgulamak istiyorum. İş birliğinde, birlikte bir fayda ve rahmet var. O anlamda iplerin gerilmesini isteyen taraf hiçbir zaman biz olmadık, olmamaya da devam edeceğiz. Umarız ki, aklıselim galip gelir. 'Bu karşılıklı kazan kazan ilişkisini daha da ileri boyutlarla devam ettirmemiz gerek' diyorum." dedi.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da savunma sanayisinde gerçekleştirilen başarılı çalışmalar sonunda ülkede öz güven ve kabiliyet artışının yaşandığına dikkati çekti.
TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ise motorun tamamen Türk mühendislerinin, işçilerinin, çalışanlarının el emeği ve göz nuru olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından TEI-PD170 motorunun TUSAŞ'a teslimi gerçekleştirildi.
-
Türkiye'nin milli havacılık motoru TEI-PD170'in TUSAŞ'a teslimatı gerçekleştirildi
-
Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti
-
Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
-
CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya görevinden ayrıldı
-
Konyaspor, MKE Ankaragücü maçına odaklandı
-
Sivas'tan kısa kısa
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.