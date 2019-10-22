“Türkiye'nin sayılı organ nakli merkezleri arasında yer alıyoruz”
KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, 350 böbrek, 100 karaciğer, 500 kornea ve 60 kemik iliği nakliyle, bu alanda Türkiye'nin önde gelen merkezleri arasında bulunuyor.
Hastane bünyesinde kurulan özel ekip, Antalya, Karaman, Burdur ve Isparta gibi yakın illerde beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarını başarılı bir şekilde alarak nakillerini yapıyor.
Hastanenin başhekimi ve Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ nakli çalışmalarına, 2002'de gerçekleştirdikleri böbrek nakliyle başladıklarını, 2012'deki karaciğer nakliyle de Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu söyledi.
– Çevre illerden de hastalar geliyor
Bölgedeki en kapsamlı organ nakli merkezinin Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde olduğunu dile getiren Küçükkartallar, şöyle konuştu:
"Hastanemizde böbrek, karaciğer, kornea ve kemik iliği gibi birçok nakli yapabiliyoruz. Hem canlıdan hem de kadavradan nakil olmak üzere bin civarında nakil gerçekleştirdik. Bu kapsamda 350 böbrek, 100 karaciğer, 500 civarında kornea ve 60 kemik iliği nakli yaptık. Bunun yanında kornea naklinde de Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktayız. Hastanemiz bu anlamda Türkiye'nin sayılı organ nakli merkezleri arasında yer alıyor. Yalnızca Konya'dan değil, Antalya, Karaman, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Niğde hatta Ankara gibi çevre illerden hastalar buraya geliyor."
– "Konya ve civarında organ nakli bekleyen yüzlerce hasta var"
Küçükkartallar, Konya ve çevresinde güzel işler başardıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"İlk karaciğer naklimizi Edirne'den gelen bir hastamıza yapmıştık. Nakil sayımızı yeterli görmüyoruz ve bu sayıyı giderek artırmayı hedefliyoruz çünkü Konya ve civarında organ nakli bekleyen yüzlerce hasta var. Ekibimizi güçlendirerek bu alanda çaba göstermeye devam edeceğiz. Türkiye'deki organ nakli merkezlerinin, hastaların ihtiyacını karşılayamadığını görüyoruz. Bu merkezlerin sayısının da artması gerekiyor. Yine insanların organ nakli konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Tüm toplumun bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz."
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