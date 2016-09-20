Türkiye'nin yardım eli, bayramda dünyayı sardı

Kurban Bayramı’nda, başta Türk Kızılayı olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları, on binlerce kurban hissesini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İSTANBUL (AA) – Türkiye’deki yardım kuruluşları, Kurban Bayramı’nda on binlerce kurban hissesini dünyanın farklı ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kurban etinin yanı sıra, kumanya dağıtımı da yapan dernekler, hediye ettikleri bayramlık kıyafetlerle yetimlerin de yüzünü güldürdü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk Kızılayı, bu yıl Kurban Bayramı’nda 80 bin hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

TDV’den 239 bin 414 hisse



Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kurban Programı kapsamında 239 bin 414 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

TDV hisse vekaletlerinde geçen yıla göre yüzde 33’lük bir talep artışı olurken, bu oran 59 bin 379 hisseye denk geldi.

TDV gönüllüleri, 130 ülkedeki kurban kesimlerine refakat ederken, Türk Kızılayı’yla beraber birçok ülkede kurban faaliyetleri gerçekleştirdi.

İHH, 89 ülkede yoksulların yardımına koştu



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl 43 bin 155 hisse kurban kesti. Yurt içi ve yurt dışında kurban faaliyetleri yürüten İHH, 5 kıtadaki 89 ülkede bu yılki faaliyetini icra etti.

İHH, 43 bin 155 hisse kurbanı yaklaşık 2 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırırken, 34 bin 719 yetim çocuğa bayramlık hediye etti.

Ağırlıklı olarak kriz ve savaş bölgelerinde kurban faaliyetinde bulunan İHH, cami, mescit, su kuyuları, eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları, sağlık çalışmaları, yetimhane binaları gibi hizmet alanlarının oluşturulması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Mirasımız Derneği’nin Kudüs’e desteği devam ediyor



Resmi izinle sadece Kudüs ve çevresinde faaliyet gösteren tek dernek olan Mirasımız Derneği ise bu yıl Kurban Bayramı’nda 5 bin 300 aileye kurban eti dağıttı.

Dernek ayrıca maddi durumu yetersiz olan 400 aileye kumanya, 850 çocuğa da bayramlık yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneği



Sadakataşı Derneği, “2016 Kurban Organizasyonu” çerçevesinde başta Türkiye olmak üzere Afrika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Balkanlara, Orta Asya’dan Kafkasya’ya 26 ülkede Kurban Bayramı organizasyonunu gerçekleştirdi ve 4 bin 500 hisse kurbanın kesimini ve dağıtımını tamamladı.

Kesimlerin hemen ardından hisseler pay edilerek bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kurban organizasyonu kapsamında dağıtılan kurban hisselerinden yaklaşık 220 bin kişi faydalandı.