Türkiye'nin yüzde 10'u “açıktan” öğrendi

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AÜ Açıköğretim sisteminin, kurulduğu zamandan bu yana 7,9 milyon kişiye ulaştığını belirterek, “Türkiye nüfusunun yüzde 10’undan fazlası, AÜ Açıköğretim sistemi ile buluştu.” dedi.

Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AÜ Açıköğretim sisteminin 30 yılı aşan bir eğitim tecrübesinin bulunduğunu söyledi.

Açıköğretim sistemindeki profilin günden güne değiştiğini ifade eden Gündoğan, şöyle konuştu:

“40 yıllık sürede AÜ Açıköğretim sistemi hem teknolojik altyapısı hem birikimi hem de öğretim elemanı kadrosuyla zenginleşti. Sunulan hizmetler çeşitlendi. Bunu takiben de öğrenci profilimizde de ciddi değişim yaşandı. İlk kurulduğu günde 10 binlerle ifade edilen öğrenci sayımız şu anda milyonlarla ifade ediliyor. AÜ Açıköğretim sistemi, kurulduğu zamandan bu yana 7,9 milyon kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 10’undan fazlası AÜ Açıköğretim sistemi ile buluştu. Şu anda 1,4 milyon aktif öğrencimiz var. 1,6 milyon pasif öğrencimiz bulunuyor. Dünyanın mega üniversiteleri içindeyiz.”

– Hayat boyu öğrenme imkanı

Gündoğan, 2000’li yıllardan itibaren ikinci üniversite kapsamında ciddi bir öğrenci profilinin oluşmaya başladığa değinerek, bir üniversiteyi bitirip, ikinci üniversite eğitimi kapsamında AÜ’yü tercih eden öğrenci sayısının 400 bin civarında olduğunu bildirdi.

Açıköğretimin hayat boyu öğrenme kapsamında önemli işlevi olan bir sistem haline geldiğini anlatan Gündoğan, “Yaş grubu ve gelen öğrencinin niteliği açısında bakıldığında açıköğretim sistemi, hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim veriyor. Öğrencilerimizin yüzde 40’ı 28 yaş üzerinde. 18-24 yaş arası grubumuz sadece yüzde 20. 18-24 yaş olan üniversite çağ nüfusu dışındaki öğrenci sayımız yüzde 80’lerde. Açıköğretim sistemi, yetişkinlere ya da hayat boyu öğrenim görmek isteyenlere hizmet sunan bir sistem haline geldi.” diye konuştu.

– e-kampüsle içerik zenginliği

Gündoğan, açıköğretim sisteminde niteliği ön plana çıkaracak çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Açıköğretim içinde e-kampüs sistemini yaşama geçirdiklerini dile getiren Gündoğan, şunları kaydetti:

“Bu sistem içinde öğrencilerimiz kitabın yanı sıra bilgisayar ortamında online olarak birçok bilgiye rahatlıkla ulaşabilecek. Zengin bir portalımız var. Öğrencilerimiz, ilgili dersin kitabın, alıştırmaları, programları, powerpoint sunumları ve danışman öğretim üyesiyle doğrudan irtibat kurma şansına sahip. Önümüzdeki dönemde e-kampüs sistemini ders içeriği açısından zenginleştirmek ve öğrencilerin aktif kullanımına açmayı hedefliyoruz. E-kampüs sistemi, öğrencinin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Piyasadan ders kitapları ve yardımcı ders materyalleri almaya gerek yok. Gelecekte hem nicelik hem de nitelik anlamında çok daha iyi yerlere geleceğiz.”