Türkiyeye Şanghayda ilk görev verildi

Türkiye Şanghay Enerji kulübünün 2017 dönem başkanlığını üstlendi. başta üyeler haricen bir ülkeye başkanlık verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Şangay 5’lisi’ çıkışı

Avrupa Birliğine rest çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Şangay 5’lisi içinde yer alabileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günlerde Türkiye’nin Şangay 5’lisi içinde yer alabileceğini söylemişti. Türkiye’nin “Benim için varsa yahut Avrupa Birliği” görüşünde olmaması gerektiğini belirten Erdoğan, “Türkiye, ‘Şangay 5’lisi içerisinde niye olmasın?” diye konuşmuştu. Bu konuda Rusya Devlet Başkanı Putin’in olumlu konuştuğunu gösteren Cumhurbaşkanı, “Türkiye’nin Şanghay 5’lisi içerisinde yer alması, çok daha kuytu hareket etmesini sağlayacaktır” ifadelerine yer vermişti.