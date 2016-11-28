Türkmen komutan tedavi bekliyor

11 yaşında Suriye ordusuna girdiğini ve ülkelerindeki iç savaşın başlamasıyla birlikte ordudan ayrılarak muhaliflerle birlikte Esed rejimine karşısında uğraş ettiklerini anlatan Muhammed Cansız, farklı zamanlarda aldığı ciddi yaralanmalardan sonradan savaşamayarak önce İstanbul’a gittiğini, orada 11 ay yaşadıktan sonradan ise Osmaniye geldiğini söyledi.

“ayrı zamanlarda beş kez yaralandım”

İç savaşın başlamasıyla birlikte ordudan ayrılarak Humus ve köylerinde tabi 400 kişilik ordusuyla o bölgeyi savunduklarını dile getiren Cansız, “Orada Esed rejimine ve diğer terör gruplarına aleyhinde bölgemizi savunmak için mücadele ettik. ayrı zamanlarda 5 defa yaralandım. Yanımızda bomba patladı ve vücuduma şarapnel parçaları isabet etti. O şarapnel parçaları beni tanınmaz ışık halkası getirmişti. Şu lahza sol gözümde bir görme bozukluğu yaşıyorum” diye konuştu.

Vücudunda mermi ile şarapnel parçaları var

Cansız, Türkiye’de gerçekleştirilen ameliyat sonrasındaki doktorların şu raporu verdiğini belirtti:

“Karnında derin bere var. Birkaç ameliyat oldu. Bağırsaktan bir kısmı kesilmiştir. Karın bölgesinde büyük bir fıtık var ameliyat olması gerekiyor. Göğsünün sağ kısmında mermi bulunuyor. Vücudunda bomba patlamasından dolayı şarapnel parçaları bulunuyor. Kemik iltihabı var. Birkaç ameliyat oldu ve kalça kemikten kesildi. Sol gözünde görme bozukluğu var.”

“Ameliyat olmam gerekiyor, maddi durumum değil”

Vücudundaki ciddi yaralanmalardan dolayı çalışamayan Cansız, Osmaniye Fevzi Bilmek Mahallesi’nde oturduğu evde komşularının yardımlarıyla ayakta kaldığını anlattı. Cansız, “Bir ameliyat daha olmam gerekiyor. Daha önce Suriye’nin Humus kentinde 5, Lübnan’da 3 ve Türkiye’de ise bir defa ameliyat oldum. Türkiye’de olduğum ameliyattan bir araştırma hastanesinde her yerde ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Benim bu ameliyat için bedensel durumum değil” dedi.

Yakınları Türkmen harekatında hayatını kaybetti

1980 yılında Suriye’de Türkmen harekatında babası İhvan Müslim’in şehit olduğunu açıklayan Cansız, şöyle devam etti:

“1990 yılındaki Türkmen harekatı sırasında kardeşim Ahmet Cansız şehit oldu. Öteki kardeşlerimden Mahmud Cansız yaralanarak Katar’a gitti. Bir öteki kardeşim Velid Cansız, Esed kadar hapse atıldı ve daha sonra hapishanede belini kırdılar. Hemen Lübnan’da yaşıyor. En minik kardeşim Mustafa ise acilen Humus ve köylerinde mücadeleye devam ediyor. Kız kardeşim Fatma Cansız 11 ay hapis yattı çıktıktan daha sonra Halep’te yaşamaya başladı. Kocası Adnan Cansız’ın ise nerede olduğunu kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.

Muhammed Cansız, daha önce emrinde olan askerlerin derhal Serbest Suriye Ordusu ve orada savaşan Türk askerleri ile birlikte Esed’in ordusuna ve oradaki terör örgütlerine karşı uğraş ettiğini belirtti.

Kasım Karadağ

OSMANİYE