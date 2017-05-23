Türkmenistan Büyükelçisi, AEÜ'yü ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) – Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanliyev, Ahi Evran Üniversitesini (AEÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Amanliyev, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Karakaya ve Amanliyev, daha sonra İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Toplantı Salonu’na geçerek Türkmenistan uyruklu öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükelçi İşankuli Amanliyev, burada yaptığı konuşmada, Türkmenistan’ın eğitimli bireylere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, öğrencilere Ahi Evran Üniversitesinde kendilerini en iyi şekilde yetiştirip ülkelerinin geleceğinde rol almalarını istedi.

Ülkelerinin 25 yıllık bir özgürlüğünün olduğunu ifade eden Amanliyev, “Bundan sonra ülkemizi ne kadar ileriye götürebileceğimize, dünya ülkeleri arasına girebileceğimize bakmalıyız. Sizler bizim için önemlisiniz ve ülkenizin size ihtiyacı var. Kendi alanlarınızda uzmanlaşın ki döndüğünüzde ülkemizi rahatça size emanet edebilelim.” dedi.

Öğrencilerle fikir alışverişinde bulunan Büyükelçi Amanliyev, talep ve isteklerini dinledi.

Toplantıya, Eğitim Ataşesi Guvanç Yazmammedov, Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Küçük ve Türkmenistan uyruklu öğrenciler katıldı.