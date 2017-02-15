Türkmenlerden Vali Şentürk'e teşekkür mesajı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valiliğinin kampanya ile Suriye sınırına gönderilen 9 yardım malzemesi başta Türkmenler olmak üzere Haleplilere dağıtıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 tır yardım malzemesinin ulaştırıldığı Türkmen aileler, AFAD görevlisi vasıtasıyla Kırşehir Valisi Necati Şentürk’e teşekkür mesajı gönderdi.

AFAD görevlisi, Kilis-Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı yakınında kurulan kamptaki Türkmen aileler ve Haleplilerin iyi dileklerini içeren mesajını Kırşehir Valiliğine ulaştırdı.

Haleplilere konserve, çeşitli gıda maddeleri, giysiler, un ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı. Üzerinde Kırşehir Valiliği arması bulunan yardım kolilerini alan Türkmenler, fotoğraf ve görüntülerle Vali Şentürk’e ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Kırşehir Valiliği önünde düzenlenen törenle 9 tırlık yardım malzemesi AFAD görevlileri eşliğinde Suriye sınırındaki kamplara gönderilmişti.