TÜRKONFED 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi için geri sayım başladı

Türk Girişim ve Iş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 39. Girişim ve Meslek Dünyası Konseyi, bu sene Diyarbakır Sanayici ve Meslek İnsanları Derneği (DİSİAD) konut sahipliğinde 12-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilecek. Türk politika ve meslek dünyasının önde gelen temsilcilerini Diyarbakır’da buluşturacak olan Konsey zarfında, TÜRKONFED ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliği ile hazırlanan ve Türkiye’de kentler bağlamında gelişim dinamiklerini ortaya koyan ‘Kent Bölge: Lokal Kalkınmada Yeni Dinamikler-Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne’ raporu da açıklanacak. Rapor, TÜRKONFED ve İPM göre hayata geçirilen Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetişim Forumu’nun ilk ürünü olması ve sürdürülebilir kalkınmanın yöresel kalkınmadan başlayacağını şehir-bölge ekonomisi çerçevesinde irdelemesi açısından da önemli tespitler içeriyor.

TÜRKONFED Idare Heyeti Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Idare Heyeti Başkanı Erol Bilecik, DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu ve DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysal’ın başlangıç konuşmaları ile başlayacak Konsey toplantısına; Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, TURCAS Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Batu Aksoy ile Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman gibi fazla sayıda manâlı ad katılım gösterecek. Konsey toplantısında TÜRKONFED üyeleri aralarında etkin bir işbirliği kurulmasını amaçlayan ‘Ticaret Köprüsü Görüşmeleri’ de yapılacak.

Kadooğlu: “Diyarbakır kalkınma hamlesinin lokomotifi olabilir”

“Türkiye’nin ‘orta gelir’ tuzağından kurtulmasını sağlayacak bir idareli ivmenin yakalanmasının, ülkemizin refahının yükselmesi adına en kayda değer gündem maddelerinden biri olduğunu düşünüyoruz” diyen TÜRKONFED Idare Heyeti Başkanı Tarkan Kadooğlu, bölgelerarası gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve rekabetçiliğin yeni dinamiklerinin ortaya konulmasının sürdürülebilir kalkınma için manâlı olduğunu söyledi.

Bölgenin normalleşmesinin siyaset kanallarına kısmet tanıyarak tetikleneceğini bildiren Kadooğlu, Diyarbakır’ın hesaplı ve sosyal hayatına yapılacak katkının, bölgedeki iklimi değiştireceğine inandıklarını açıklama etti. Kadooğlu, şöyle devam etti: “Gelişmiş bir ekonomi oysa gelişmiş bir demokrasi kültürü ile var olur. Türkiye’nin küresel rekabetçilikte üstteki sıralara tırmanması, gelecekte dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alması bölgelerarası gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi değin özgürlükçü bir demokrasi anlayışı ile gerçekleşebilir. Diyarbakır öncelikle olmak üzere bölgeden başlayacak bir idareli gelişme, ülkemizin yeniden yapılanma hamlesinin de lokomotifi olabilir”.

Baysal: “Hayatı normalleştirecek olan siyaset değil biziz”

Konsey toplantısının Diyarbakır’da heyecan yarattığını dile getiren DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysal da, bölgede normalleşmenin sağlanmasının elzem olduğuna uyarı çekti. Baysal, “Hayatı normalleştirecek olan siyaset değil biziz. bu nedenle toplantıya talip olduk. Normalleşmenin sağlanmasıyla bölgede kalkınmayı sürdürülebilir ülkü getirebiliriz. Ekonomi konuşarak demokrasi ihtiyacına dikkat çekmiş oluruz” dedi.

