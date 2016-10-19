TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Kadooğlu:

– “Ülkenin konumunu ve huzurunu korumak için Türkiye’nin Musul’da hem masada hem de sahada olması gerektiğine inanıyoruz”

KAYSERİ (AA) – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, Musul konusunda Türkiye’nin hem masada hem de sahada olması gerektiğini belirtti.

Kadooğlu, kentteki bir otelde düzenlenen “KOBİ’lerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk” konulu toplantısı öncesi gazetecilerle bir araya geldi.

Kadooğlu, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sık sık Anadolu’nun farklı kentlerinde bu tür toplantılar yaparak iş dünyasıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

24 federasyon, 186 dernek ve 40 bin şirketi temsil ettiklerini söyleyen Kadooğlu, “Bu tür toplantılarla iş dünyası olarak ayakta olduğumuzu, ülkemizin geleceği için yatırım yapmaya devam ettiğimizi göstermeye çalışıyoruz.” dedi.

Musul ile ilgili gelişmelere değinen Kadooğlu, Irak’ın Türkiye’nin önemli bir partneri olduğunu vurguladı.

Ülkenin siyasi karmaşadan bir an önce çıkmasını dilediklerini aktaran Kadooğlu, şöyle devam etti:

“DEAŞ bu bölgeye girdiğinden bu yana bölgeyle ticaretimiz yüzde 40’lara düştü. Musul, Türkiye için önemli bir bölge. 350 kilometre sınırımız olan bir bölgeden bahsediyoruz. Türkiye’nin Musul’da olması gerektiğine inanıyoruz yoksa bu bölgede tamamen terör örgütlerinin peydahlanacağını düşünüyoruz. Ülkenin konumunu ve huzurunu korumak için Türkiye’nin Musul’da hem masada hem de sahada olması gerektiğine inanıyoruz.”

Kadooğlu, Kayseri’nin Türkiye ekonomisinde önemli bir konumda yer aldığını, son günlerde yaşanan sıkıntılı sürecin devletin de desteğiyle kısa sürede atlatılacağını kaydetti.