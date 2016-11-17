Türksat kablo yayıncılığında markalarını yeniledi

Türksat’tan yapılan yazılı açıklamada, marka değişikliğine gidildiği ve belli başlı markanın “Türksat Kablo” olarak belirlendiği belirtildi. “Uydunet” markası “Kablonet”, “KabloTV” markası “Analog KabloTV”, “Teledünya” markası “KabloTV, “Uydunet Telefon” markasının ise “Kabloses” olarak değiştirildiği bildirildi. Açıklamada yeni markalar ve logoların 15 Kasım 2016 tarihinden itibaren kullanılmaya başlandığı açıklandı.