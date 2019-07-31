TürkTraktör yılın ilk yarısında yurt dışı satış cirosunu yüzde 45 artırdı

İSTANBUL (AA) – Kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, 2019 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, şirket yılın ilk 6 aylık dönemde 10 bin 56 adet traktör ve 6 bin 338 adet motor üretirken Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 75'ini tek başına karşıladı.

Ürettiği traktörlerini dünyada 130'dan fazla ülkeye ihraç eden şirket, yurt dışı satış adedini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 7 bin 562 adede çıkardı. Şirket, Türkiye'nin toplam traktör ihracatının da yüzde 88'ini tek başına gerçekleştirdi.

TürkTraktör yurt içi ve yurt dışı pazarlarına sunduğu traktörleriyle ocak-haziran 2019 döneminde toplam 11 bin 912 adet satış yaptı.

2019'un ilk yarısını 1 milyar 740 milyon lira toplam ciro ile kapatan TürkTraktör'ün, yurt dışı satış cirosu ise yüzde 45 artarak 1 milyar 68 milyon liraya ulaştı.

TürkTraktör'ün yılın ilk 6 aylık dönemdeki brüt karı 223 milyon lira, brüt kar marjı yüzde 12,8 olarak gerçekleşirken, faaliyet karı 79 milyon lira ve FAVÖK tutarı ise 143 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı sırası ile yüzde 4,6 ve yüzde 8,2 olurken, net karı ise 21 milyon lira olarak kaydedildi.

– "Tam 12 yıldır traktör pazarında lideriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, ihracatta sürekli yükselen bir grafiğe sahip olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yurt dışı satışlarımızı 2019 ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 7 bin 562 adede çıkardık. Tarım ve hayvancılığın en ileri seviyede uygulandığı Kuzey Amerika'ya 2019'un ilk 6 ayında gerçekleştirdiğimiz ihracatta da önemli bir artış yakalarken, dünya tarımında bizim ürettiğimiz teknoloji ve ürünlerin tercih edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Buna en güzel örneklerden biri de 2019 Nisan ayında hem New Holland hem de Case IH markalarımızda ülkemiz çiftçisiyle buluşturduğumuz Türkiye'nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörlerinin de ihracatına başlamış olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Değişen ve zaman zaman da zorlu hale gelen şartlar altında tam 12 yıldır traktör pazarındaki liderliklerini kesintisiz şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Özüner, şunları kaydetti:

"Sektörde 65 yıldır var olan köklü bir oyuncu olarak, son dönemde daralan iç pazar koşullarına rağmen bu durumu bir fırsata çevirmek üzere büyük bir motivasyona sahibiz. 2019 yılı ilk 5 aylık döneminde yüzde 42 pay ile liderliğimizi sürdürürken müşterilerimizle yeni ürünlerimizi buluşturmaya devam ettik. Sene başından bu yana 6 yeni traktör modeli lansmanı gerçekleştirdik.”

Aykut Özüner, toprak işlemeden hasata kadar geniş ürün gamıyla Türkiye'nin her yerinde hizmet verdikleri tarımsal ekipman pazarının mercek altına aldıkları diğer bir iş kolu olduğunu aktararak, "Yüksek performanslı ve kullanıcı dostu iş makinelerimizle, yılın ilk yarısında hem gerçekleştirdiğimiz toplu satışlar hem de pazara sunduğumuz paletli ekskavatör serisinin en yenisi CX500C ile iddiamızı göstermeyi başardık. 2019’un kalan döneminde de gerek yeni ürün gerekse de hizmetler tarafında yatırımlarımıza devam edecek ve ülke ekonomisi ile çiftçilerimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.