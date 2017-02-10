Türküyle mantar yetiştiriyor

KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ilçesinde evinin yanına kurduğu çadırda istiridye mantarı yetiştiren Mustafa Kılıçel, mantarlarını söylediği türkülerle büyütüyor.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçel, bir buçuk yıl düşündükten sonra istiridye mantarı üretmeye karar verdiğini söyledi.

8 bin liralık bir kompostun içindeki tohumun 20 bin lira kazandırabileceğinin altını çizen Kılıçel şunları kaydetti:

“Bu işten aylık ortalama 3 bin lira kadar kazanç elde edebiliyorsunuz. Bu kesinlikle bir heves değil. Çok güzel bir uğraş. Herkesin yapabileceği bir iş. Çalışmak için dışarılara gitmeye gerek yok. Yalnız biz üretimde herkesten farklı bir yöntem uyguluyoruz. Benim normal işim müzisyenlik. Hüsmuhal isminde bir müzik gurubumuz var. 2 haftada bir toplanıp burada türkü söylüyoruz. Müzik dinleyen mantarlar kendine geliyor. İnşallah güzel bir verim bekliyoruz. Müzikle ortaya çıkan pozitif enerjinin verimi etkileyeceğini düşünüyorum.”

Bu işi Ereğli’de yapan ilk kişi olduğunu ifade eden Kılıçel, “Mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çok iyi kazandırıyor. İsteyince olmayacak bir şey yok. Ereğli’de de ilk defa ben böyle bir şey yaptım. Yapmak isteyenlerde peşimizden gelir inşallah.” diye konuştu.