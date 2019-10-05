TÜRMOB Genel Kurulu gelecek hafta yapılacak

ANKARA (AA) – Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) genel başkanlığına aday olan eski DSP Genel Başkanı Masum Türker, seçilmesi durumunda hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda basın toplantısı düzenleyen Türker, gelecek hafta sonu TÜRMOB'un genel kurulunun yapılacağını ve birliği 3 yıl boyunca yönetecek kadronun belirleneceğini söyledi.

Üç yıl önce Türkiye Muhasebeciler Platformu olarak yola çıktıklarını anlatan Türker, bugün yollarına, Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu olarak devam ettiklerini aktardı.

Türkiye ekonomisinin katma değer üretmesi ve bunun adil dağıtılmasına yönelik bir anlayışla çalışacaklarını belirten Türker, "ekonomide kuş uçsa ilk farkına varanın muhasebeciler olduğunu" ifade etti.

Türker, "Meslektaşlarız bu nedenle Türkiye'nin her yerinde, ekonomimizi oluşturan her sektörde, yaşayacakları olumsuzlukları ve bu olumsuzlukların giderilmesi için alınan önlemleri içeren kurumsal anlamda aşağıdan yukarıya doğru işleyen, yukardan aşağıya doğru da talepte bulunan, yeni açılımlar isteyen bir anlayışla Türkiye ekonomisini anlatan, gerçeği yansıtan ekonomik raporlar yayımlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhasebecilerin şu anda en önemli sorunların KDV, mücbir sebep ve mali tatil olduğunu, bu sorunların giderilmesi için çalışacaklarını vurgulayan Türker, göreve gelmeleri durumunda bazı yeni iş alanları da yaratacaklarını kaydetti.

Projelerinden bahseden Türker, "TÜRMOB iletişim merkezini kuracağız. Stajdan sınava, disiplinden her türlü haksızlığa karşı meslektaşlarımızın, müşterilerimizin başvuracakları yer burası olacaktır. Alo TÜRMOB hattını kuracağız. Bütün meslektaşlarımız bu hatta kendi meslek kodlarından girerek sorunlarını iletecekler. Şu anda var olan ancak devreye sokulmayan TÜRMOB TV yeniliklerin duyurulması için kullanılacak." diye konuştu.

– "Ön denetim hakkını kullandırın"

Geçmişte, Hazine'den sorumlu devlet bakanlığı görevinde de bulunan Türker, toplanan vergileri artırmaya yönelik bir de öneride bulundu.

Meclis'in halk adına mali müşavirlere, vergi konusunda ön denetim hakkı verdiğini ifade eden Türker, şunları kaydetti:

"Ön denetim bizim hakkımızdır. Buradan Maliye ve Hazine Bakanımıza sesleniyorum, parlamentonun verdiği ve 25 yıldır kullanılmayan ön denetim hakkını kullandırın. Türkiye'de şu anda yıllık beyannameler hariç ayda 56 milyar lira civarında vergi toplanmaktadır. Bu hak kullanılırsa, toplanan vergilerin yüzde 100'e yakın artacağını iddia ediyoruz."