TÜRSAB 5 ülkenin büyükelçisini Şanlıurfa’da ağırladı
ŞANLIURFA (AA) – Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Göbeklitepe insanlık tarihinin önemli noktalarından biri. Bu bölgeye önümüzdeki yıl 1 milyon civarında turist bekliyoruz. Turist ziyaretleri artarak devam edecek.” dedi.
TÜRSAB, Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha’yı eşleriyle birlikte Şanlıurfa’da ağırladı.
TÜRSAB heyeti, söz konusu ülkelerin büyükelçileri ve eşleri Göbeklitepe’yi ziyaret ederek, tarihi geçmişiyle ilgili bilgi aldı.
Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtma misyonlarının olduğunu belirterek, “Büyükelçilerimizin de ülkemizi tanıması, vatandaşlarımızla kültürel alışveriş yapması ve bölgeyi gezmesini istedik. Bunu diğer bölgelerde de tekrar edeceğiz. Bugün Göbeklitepe’deyiz insanlık tarihini değiştiren bir yer, insanlık tarihinin ilk tapınağı. Büyükelçilerimiz çok etkilendi. Kendi ülkelerinde de bu bölgeyi tanıtacaklarını ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Bağlıkaya, Çin’in tekbaşına yurt dışına 130 milyon turist gönderen bir ülke olduğunu, Hindistan’ın da öyle olduğunu, bu pazarların derinliğinin bulunduğunu vurgulayarak, Çin ve Hindistan’ın uzun vadede çok şey vadeden bir pazar olduğunu söyledi.
Göbeklitepe’nin insanlık tarihinin önemli noktalarından biri olduğuna işaret eden Bağlıkaya," Bu bölgeye önümüzdeki yıl 1 milyon civarında turist bekliyoruz. Turist ziyaretleri artarak devam edecek.” dedi.
– “Göbeklitepe çok farklı, dünyada tek ve özel bir yer”
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ise Göbeklitepe’ye ilk defa geldiğini belirterek, “Hoş bir yer burayı görmek benim için çok anlamlı oldu. Göbeklitepe çok farklı, dünyada tek ve özel bir yer. Turu da bölgeyi de çok iyi buldum. ” diye konuştu.
Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Göbeklitepe’nin tarihin ve kültürün önemli merkezlerinden olduğunu, daha çok keşfedilmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:
“Buraya gelip bu harika tarihi görmek inanılmaz bir deneyim. Kilometrelerce alanda başka bir inanca ait inanılmaz kalıntılarla karşı karşıyayız, bunun etkisine kapılmamak mümkün değil. Biz de Hindistan’da pek çok dine kucak açan bir ülkeyiz. Hindistan ve Türkiye geçmişten gelen bir ilişkiye sahip. Pek çok ortak noktamız da var. Birçok Hintli Türkiye’ye geliyor. 21. yüzyılda birlikte ne yapacağımıza bakmak lazım. Ülkeler olarak ilişkilerimizi yeniden keşfetmemiz gerekiyor. İki ülke de yüksek potansiyele sahip. İlişkilerimizi daha da ilerletmemiz gerekiyor.”
Göbeklitepe ziyaretinin ardından 5 ülkenin büyükelçisi ve eşleri Balıklıgöl’ü gezdi, balıklara yem attı ve fotoğraf çektirdi.
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