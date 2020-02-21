Turseff ve Solarbaba tarafından YETA çalıştayı düzenlendi
İZMİR (AA) – Yenilenebilir enerji yatırımların önünün açılması için önemli bir alternatif olan Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmalarının (YETA) Türkiye'de yaygınlaşması amacıyla Solarbaba ve Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) ev sahipliğinde çalıştay düzenlendiği bildirildi.
Güneş enerjisi platformu Solarbaba tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl mayıs ayında güncellenerek yürürlüğe giren yeni lisanssız elektrik üretim yönetmeliğiyle birlikte kendi elektriğini başta güneş enerjisi olmak üzere temiz enerji kaynaklarından üretmek isteyen işletmelerin sayısının hızla arttığı belirtildi.
Bu bağlamda yenilenebilir enerji yatırımların önünün açılması için önemli bir alternatif olan YETA'nın Türkiye’de yaygınlaşması amacıyla Solarbaba ve TurSEFF ev sahipliğinde bir çalıştay düzenlendiği aktarılan açıklamada, çalıştaya enerji sektörünün önde gelen firma temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.
Açıklamada, çalıştayda güneş ve rüzgar enerjisi santrali yatırımcısıyla kurumsal elektrik tüketicisi arasında yapılacak sözleşme detayları, finans kurumlarının, büyük tedarik zincirine sahip yerel ve global markaların YETA konusunda bilgilendirilmesi, sigorta sektörünün katkısı ve yeşil sertifikalar gibi çeşitli konuların ele alındığı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Solarbaba kurucusu Ateş Uğurel, sürekli yükselen enerji maliyetleri, her geçen gün etkisi daha çok hissedilen küresel iklim krizi ve başta büyük markalar olmak üzere kendilerine sıfır emisyon hedefi koyan şirketlerin varlığının artık yeni yatırım modellerine olan ihtiyacı öne çıkardığını ifade etti.
YETA modelinin ABD'de ve AB üyesi birçok ülkede yeni yenilenebilir enerji kapasitesi yaratma konusunda kullanılan bir mekanizma haline geldiğini kaydeden Uğurel, şu değerlendirmelerde bulundu:
"YETA kapsamında kurumsal elektrik tüketicileri, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımcıları ile ikili sözleşme yaparak, elektriklerini temiz ve ucuz bir şekilde tedarik etmeyi amaçlıyor. Yenilenebilir enerji yatırım maliyetlerinin çok hızla düşmesinden dolayı artık enerji sektöründe öngörülebilir, serbest liberal piyasa koşullarında işlevsel olacak iş modellerine ihtiyaç var. YETA burada en büyük aday olarak gözükmekte. İlgili mevzuat altyapısının kurulması ile birlikte, herhangi bir ek devlet desteği ve alım garantisi olmadan önemli miktarda yeni rüzgar ve güneş enerjisi santrali kapasitesi yaratmak mümkün olacak."
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