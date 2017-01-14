Turşu gribe “kafa tutuyor”

ESKİŞEHİR (AA) – SELÇUK KIZILDAĞ – Kış mevsimlerinde ortaya çıkan bazı hastalıkların yaygın hale gelmesi, bağışıklık sistemine faydalı olan, grip ve soğuk algınlıklarına iyi gelen turşunun tüketimini de artırıyor.

Sağlık açısından birçok yararı olan havuç, kornişon, salatalık, yeşil domates, biber, soğan, sarımsak, lahana ve kereviz yaprakları gibi sebzelerin, sirke, limon ve tuz desteğiyle yapılan turşular, özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Bazı rahatsızlıklara iyi gelmesinin yanı sıra turşunun gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisinin bulunması, kış aylarında bu gıdaya talebi de artırıyor.

Turşu satan esnaf Ünal Atalay, kış mevsiminde özellikle sarımsak, lahana ve salatalık turşusunun ilgi gördüğünü söyledi.

– “Bir kilogram sarımsak turşusu alanlar var”

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak ile lahana turşularının grip ve soğuk algınlığına karşı şifa kaynağı olduğunun bilindiğini belirten Atalay, şöyle konuştu:

“Kış aylarında turşu suyunun da tüketimi artıyor diyebilirim. Kendisini biraz hasta gibi hisseden vatandaşlarımız, bir bardak acılı turşu suyuyla hemen toparlanabiliyor. Sadece bir kilogram sarımsak turşusu alan müşterilerim var. Sadece suyu için gelen müşterilerim oluyor. Genel olarak tüm müşterilerimin bu dönemde ortak tüketim sebebi sağlık.”

Figen Alkılıçgil de sıklıkla turşu tükettiğini belirterek, “Bir takım sağlık problemlerim olduğu için dikkatli tüketmeye çalışıyorum.” dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Birdane, turşunun grip ve soğuk algınlığına fayda sağlayabileceğini belirterek, 18 yaşından büyük her 3 kişiden 1’inin hipertansiyon hastası olma riskinden dolayı bu gıdanın fazla tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kış aylarında yaşanan gribal enfeksiyonlarda sodyumun önemli olduğunu ifade eden Birdane, şunları kaydetti:

“Tuzun mikroplara karşı bir savaşçı olduğunu biliyoruz. Fakat kullanımı yükseldikçe insan sağlığını da riske sokuyor. Turşular, içinde bulunan tuz oranlarının yüksekliğinden özellikle tansiyon hastaları için riskli bir yiyecek. ‘Tuzu az kullanmamız gerekiyor’ dediğimizde sofrada kullanılan tuz akıllara geliyor. Halbuki tükettiğimiz birçok yiyeceğin içinde tuz mevcut. Hepsini baz alarak günlük tüketimin 6 gramdan fazla olmamasına dikkat etmeliyiz. Gribal sorunlarımızı çözelim derken tansiyonumuzu yükseltmeyelim.”

Eskişehir Acıbadem Hastanesi beslenme uzmanı Gözde Gence de “Turşu, içinde barındırdığı sodyum oranından dolayı gribal enfeksiyonlara fayda sağlamak için kullanılabilecek doğal bir yiyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha çok yaz mevsimi sebzelerinden oluşan turşunun kış aylarında tüketilmesinin vücudun bağışıklık sistemine yarar sağladığını aktaran Gence, “Turşu, vitamin ve mineral açısından da zengin bir besin kaynağı. Lif oranının yüksek olmasından dolayı sindirilebilir bir yiyecek. Doğal olarak fermente edilmiş turşu çeşitleri sindirimi kolaylaştırıp, faydalı birçok bakteri için de iyi bir kaynak olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Gözde Gence, doğal yollarla yapılan turşunun faydalarının yanı sıra zararının da olabileceğinin altını çizerek, özellikle kalp rahatsızlığı ve tansiyonu olan hastaların turşu tüketimiyle ilgili çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.