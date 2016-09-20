TUS ve DUS giriş belgeleri erişime açıldı
2016-DUS, 2016-STS Diş Hekimliği, 2016-TUS, 2016-STS Tıp Doktorluğu adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.
ANKARA (AA) – ÖSYM’den, 25 Eylül’de yapılacak 2016-DUS, 2016-STS Diş Hekimliği, 2016-TUS, 2016-STS Tıp Doktorluğu adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül’de yapılacak 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2016/9) başvuran adaylar sınava girecekleri salonlara atandı.
25 Eylül’de gerçekleşecek 2016-DUS, 2016-STS Diş Hekimliği, 2016-TUS (Sonbahar Dönemi), 2016-STS Tıp Doktorluğu (Sonbahar Dönemi) adaylarının da sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri gerçekleştirildi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden edinebilecek.
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı
Öte yandan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2016-Sayıştay Eleme), 30 Ekim Pazar günü Ankara’da yapılacak. Sınava başvurular, 29 Eylül’e kadar yapılabilecek. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin “http://www.osym.gov.tr” internet adresinden ulaşabilecek.