TUSAŞ ile BAE Systems arasında iş birliği anlaşması

Savunma Sanayii Müsteşarlığından konuya ilişkin yapılan yazılmış açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TUSAŞ arasında 05.08.2016 tarihinde imzalanan Dönem-I Aşama-I (Ön Tasarım) Sözleşmesi ile yürütülmekte olan Ulusal Muharip Uçak Geliştirilmesi (TF-X) Projesi kapsamında, asıl yüklenicinin teknik yardım alabileceği bir tanıdık olmayan meslek birliği firması ile çalışması planlanmıştır. Öncelikli olarak çalışmalara başlanacak firma olarak belirlenen BAE Systems ile “Pre-Contract Study” (PCS) olarak anılan kontrat öncesi incelemeler kapsamında; kontrat görüşmelerinin yanı sıra motor seçimi, kavramsal tasarımın gözden geçirilmesi, altyapılar gibi konulara karşın iki taraflı etkinlikler icra edilmiştir. Yürütülen incelemeler neticesinde, TUSAŞ ve BAE Systems arasında imzalanacak iş birliği anlaşmasının asıl prensiplerine ilişkin olarak taraflarca mutabakata varılarak 28 Ocak 2017 tarihinde ‘Heads of Agreement’ dokümanı imzalanmış olup, iki işyeri arasındaki iş birliği anlaşmasının (Collaboration Agreement) en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.”