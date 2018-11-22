TUSAŞ'tan okullara teknoloji desteği
KONYA (AA) – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Konya'nın Karapınar ilçesinde 5 okula, 50 adet bilgisayar ve 5 yazıcı yollayarak eğitime destekte bulundu.
İlçedeki Kesmez Ortaokulu, İsmet Büyükyaylacı İlkokulu, TOKİ Yavuz Selim Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ve Hotamış İmam Hatip Ortaokulunda okuyan öğrenciler bilgisayarla buluşturularak, genç nesillerin teknoloji ve bilişim ile tanışmasına katkı sağlandı.
Karapınar Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Kesmez Ortaokulunda düzenlenen törende, çocukların bilgisayarlarla bilişim çağının önemini daha iyi kavrayacağını söyledi. Sağdıç, geleceği şekillendirecek çocuklara sağlanan destekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
TUSAŞ Saha Operasyonlar Müdürü Hüseyin Çelikbilek de Karapınar’daki Atış Test ve Değerlendirme sahasında yoğun faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.
– "Amacımız, yerli ve milli kendi teknolojimizi üretmek"
Üretilen Atak helikopterleri ve insansız hava araçlarının testlerinin Karapınar’da yapıldığına dikkati çeken Çelikbilek, şunları dile getirdi:
"Bu faaliyetlerin yanında sosyal politikamız olarak gençlerimizin ufkunu açmak, ileride daha iyi imkanlarla çalışmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar hediye ettik. Sizin burada teknolojiyi öğrenmeniz ve onu kullanıyor olmanız önemli. Amacımız, yerli ve milli kendi teknolojimizi üretmek. Uçağımızı, helikopterimizi, günlük hayatta kullandığımız her şeyi yerli ve milli üretmek istiyoruz. Sizin gayeniz batının ürettiğini kullanmak değil. Bunu çok iyi bileceksiniz."
Gençlerden tasarıma önem vermelerini isteyen Çelikbilek, "Size düşen görev, dersinizi iyi çalışmak, ufkunuzu geniş ve hedeflerinizi yüksek tutmaktır. İnşallah bunları başarırsınız. Bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. Baraka bir binada birkaç sınıf aynı anda ders yapardık." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından TUSAŞ heyetine teşekkür plaketi, öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi ve okuldaki bilişim teknolojileri sınıfının açılışı gerçekleştirildi.
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