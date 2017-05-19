TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: “OHAL’in bir daha uzatılmayacağını umuyoruz”

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yuksek İstişare Konseyi Toplantısında gündeme dair direktifler yaptı. Bilecik, “10 aydır bir daha uzatılmayacağını umduğumuz OHAL döneminde yaşıyoruz. Türkiye’nin coğrafi konumu değin iç düzeni de dünyanın ilgi odağında oluyor. İç siyasetimizdeki bu gelişmelerde bu bağlamda dünyada fazla yankı buluyor” dedi.

Ekonomide merkezi söylem ihtiyacının olduğunu vurgulayan Bilecik, Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir ortamda yatırım ve üretimimizi cesaretlendirmek için piyasaya güven veren ekonomik söylem ve politikalara çok ihtiyacımız var. Bu amaçla ekonomi yönetiminde muhtemel olduğunca merkezsi söylem ihtiyacının altını çizmek istiyoruz. Özellikle makro ekonomi alanına giren ve piyasa oyuncuları açısından büyük önem talep eden konularda tek ses ve bütünlüğünün de kayda değer olduğunu vurgulamak isterim” dedi.

“ABD ile ilişkilerin olması gereken düzeye gelmesini ümit ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinin verimli geçtiğini belirten Bilecik, “Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı Donald Trump ile yapmış olduğunuz bereketli bir görüşme gerçekleştirdiniz. İlişkilerin olması gereken düzeye gelmesini umuyoruz. İki tarafında diğerinin kaygılarını ve önceliklerini daha iyi anlayacağı ve hatalı anlamalara meydan vermeyecek bir diyalog düzeyinin bulunabilineceğini ümit ediyoruz” diye konuştu.

“Artık tercih ortamının geride bırakılmasını umuyoruz”

Bundan Böyle seçim ortamının geride bırakılmasını umduklarını bildiren Bilecik, “Bilhassa AB ile iletişimdeki olumlu yaklaşımların gösterdiği üzere bu yöndeki adımların tez atıldığını görmekten çok büyük bir hoşnutluk duyuyoruz. İçeride de halk oylaması sonuçlarının sergilediği bölünmüşlük görüntüsünü ayrıntılarıyla değiştirecek tüm birleştirici adımların hükumetin gündeminde olduğuna kalben inanıyoruz. Dünyanın bizim için en önemli hesaplı gücüyle ilişkilerimizi üyelik hedefinden asla feragat etmeden daha fazla derinleştirmeye kendi menfaatlerimiz açısından ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“AB’ye üyelik Türkiye’nin öncelikli milli menfaatidir”

AB üyeliğinin Türkiye’nin ulusal menfaati olduğunu aktaran Bilecik, “Avrupa Birliği üyelik süreci sağladığı sosyal rahat, teknolojik ilerleme, finans, yatırım, ihracat, turizm ve öngörülebilir bir hukuk devleti düzeni unsurlarıyla Türkiye’nin sahiden fazla öncelikli bir ulusal menfaatidir. ‘İnternet’ ve ‘Yasaklanmış’ kelimelerinin sürekli ve ara sıra bir arada anılması maalesef ülkemiz için dıştan bakan gözlerde olumlu bir intiba oluşturmuyor” açıklamalarında bulundu.

“Enflasyonun kalıcı olarak yüzde 5’in altına inmesini hedefliyoruz”

Gündemlerin de olan konuları ve hedeflerini sıralayan Bilecik şunları söyledi:

“Enflasyon oranının daimi olarak yüzde 5 ve altına indirilerek fiyat istikrarının sağlanması, kayıt dışı ekonomi ile çaba, anapara piyasalarını daha artı geliştirilmesi, halk ihaleleri mevzuatının AB standartlarında rekabetçi bir ayla getirilmesi bu konular gündemimizde son derece daha fazla gelişmesini istediğimiz konular olarak yer almaktadır.

Terörle mücadeleyi de sonuna kadar destekliyoruz. Geçmişte de bu konuda defalarca devletimizin yanına olduk. Bundan daha sonra da fazlasıyla yanında olacağız. Biz TÜSİAD olarak bu hedeflere gelmek için, gençliğimiz için, Cumhuriyetimiz için bu yönde ilerleyen demokratik ve müreffeh bir Türkiye için varız ve her zamanda azimle çalışmaya devam edeceğiz”.