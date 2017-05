TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: “Türkiye ile AB arasında gerilim değil işbirliği olması gerekiyor”

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı İstanbul’da düzenlendi. Toplantının başlangıç konuşmasını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan gerçekleştirdi. Özilhan açılış konuşmasında, “Referandum değişikliğine evet denmesine karşılık hayır oylarının evet oylarına yakın olması bundan sonraki süreçte değişikliğe aleyhinde çıkanlarının endişe ve itirazlarının olabildiğince hesaba katılması gerektiğini gösterdi. 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dek düzen yasaları çıkacak ve ülkemiz için yeni bir yönetim sistemine geçeceğiz. Herkesin müşterek talebi olan özgürlük, rahatlık, kararlılık, rahatlık ve barışma ortamının tesisi için ilk kez düzen yasalarının çıkarılması elde etmek üzere her alanda karşılıklı aklı, demokratik tartışmayı ve uzlaşmayı esas olmak gerekiyor” diye konuştu.

“Terörle mücadelenin ahlaki boyutu dikkatsizlik edildi”

“Liberal ekonomik model 2008’de duvara toslarken liberal demokrasi anlayışı da Suriye iç savaşı ve sığınmacı kriziyle beraber benzer kaderi yaşadı” diyen Özilhan,”Teröre karşısında küresel mücadelede tüm dikkatler emniyet önlemlerine çevrildi lakin meselenin ahlaki boyutu dikkatsizlik edildi. Sığınmacı krizi batı demokrasisine duyulan hayranlığı yerle bir etti. Liberal demokratik düzenin halka eşitlik ve yargı götürmediği yalnızca batının emperyalist politikalarına hizmet ettiği iddiaları da güç kazandı. Eskiden bu tezi yalnızca Çin ve Rusya gibi batı demokrasilerine mesafeli ülkeler dile getirirdi. Derhal fazla daha sık duyuyoruz. Liberal ekonomik ve demokratik modelin dünyaya barışı refah ve saadet getirmekte göstermiş olduğu bu açık zafiyet radikal siyasetlere kapı açtı” diye konuştu.

“Popülist liderler ülkeler arası çatışma ihtimalini güçlendirdi”

Merkez sistem siyasetlerinden ümidi kalmayan bir takım seçmen kesimleri daha popülist vaatlerin sahiplerinin siyasetçilere yöneldiğini bildiren Özilhan,“Popülist liderlerin artması ülkeler arasındaki meslek birliğinin yerini çatışmaya bırakması ihtimalini güçlendirdi. Ülkelerarası işbirliği yerini çatışmaya bırakırsa ne olur gayet iyi biliyoruz. 19’uncu asır sona ererken liberal yaklaşımdan milliyetçi ve otoriter yaklaşıma savrulmanın bedeli iki dünya savaşıyla ödenmişti. Bu acı tecrübeleri maalesef yaşayan olmamız bugün aynı hatayı yaşamaktan dünyayı kurtaracak temel dayanak. Nitekim son gelişmelerde bu yönde. Jeopolitik etraf tekrar görülebilir düzeye ulaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta katıldığı Kuşak ve Yol Forumu ülkelerarası işbirliği umutlarını güçlendiriyor. Trump yönetimi birincil yüz günü tamamlarken hayatın gerçekleri karşısında fantezilerin fantezi olarak kalmak zorunda olduğu ortaya çıkıyor. Fransa seçimleri merkez siyasete geri dönüşü sinyâl etti. İlaveten umudun ve yeninin aleyhinde eskini tutuculuğun, nefret edilen şey siyasetinin ve milliyetçiliğin tutunamadığını da gösterdi” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile AB arasında gerilim değil işbirliği olması gerekiyor”

Türkiye ile AB arasında gerilim yok işbirliği olması gerektiğini aktaran Özilhan, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Türkiye resmi makamlarıyla gerektiği gibi görüşmeden verdiği Türkiye’yi her yerde denetleme sürecine alma kararı ilişkilerin ayrıntılarıyla gerilmesine yol açtı. Fakat ticari ve jeopolitik ilişkilerin mantığı Türkiye AB arasında gerilim yok, işbirliği olmasını gerektiriyor. Bu mantık karşılıklı olarak tesis edilirse daha önce de olduğu gibi, AB sürecinde ilerledikçe Türkiye dünyanın yükselmekte olan ülkeleri aralarında öne çıkar, ekonomik çekicilik ve demokratik referans kaynağı olur. Benzer şekilde dünyada güçlü bir Türkiye Avrupa’da da koskocaman etkin bir aktör olur” açıklamalarında bulundu.

“Türkiye aleyhine çıkan haberler düşman lobileri güçlendiriyor”

“Bu sinerjiyi son 15 yılda ne vakit başardıysak o zaman Türkiye her alanda yükselen bir yıldız ülke oldu” diyen YİK Başkanı Özilhan şunları söyledi:

“ Son haftalardaki gelişmeleri bu doğrultuda eleştirmek istiyorum. Hiç şüphesiz mesele sadece Avrupa Birliği (AB) değil. Ülkemizin değişen küresel dengelere armoni sağlaması açısından diğer ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmemiz de fevkalade manâlı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halk oylaması sonrasında yaptığı ziyaretler ve kurduğu ilişkileri fazla boyutlu dış siyaset anlayışı çerçevesinde umutla izliyoruz. Demokratikleşme, hukuk devleti süreçlerinde süratle mesafe alınmasını temenni ediyoruz. Referandum sonrasında Türkiye’nin devlet yönetiminde yürütme ayağının oldukça güçleneceği bir döneme girdik. Fakat enerjik devletler gücün bir yerde temerküz etti değil öbür organlar arasında dağıldığı ve birbirini dengelediği yapılardır. Enerjik devlet olmanın koşulu budur.

Yürütme sütunu güçlenirken yasama, yargı, bürokrasi, egemen medya ve meslek dünyası, sivil toplumunda çağdaş ve saygıdeğer bir demokrasinin esas direkleri olarak güçlenmesi gerekir. Başta terörle çaba yasası olarak kanun ve uygulamalarda us suçu alanı oluşturmamaya duyarlı olmakta yarar var. Dünya kamuoyunda ‘Türkiye hakkında fikir suçları var, gazeteciler, akademisyenler hapiste biçiminde’ bahsi olması bizzat Türkiye düşmanı lobileri güçlendirmekte siyası ve hesaplı ulusal menfaatlerimize ve demokrasimizin saygınlığına darbe vurmaktadır”.

“Hükumetin terörizme aleyhinde attığı her adımında yanındayız”

Terörün öncelikli bir ulusal emniyet meselesi olduğunu bildiren YİK Başkanı Özilhan, “ Sert ve kararlı emniyet önlemleri gerektirir. Hükumetimizin terörizme aleyhinde attığı her adımında yanındayız. bununla beraber terör eylemlerine başvuran hareketlerin toplumun kimi kesimlerinde alaka ve takviye görmesi siyasi bir meseledir, bunun çözüm yolu da siyasidir. Ak Parti hükumetlerinin siyasi vizyon ve cesaretle tamamlayıp hayata geçirdiği çözüm sürecinin değerini şu anda daha iyi anlıyoruz. Çözüm süreci ne eyvah oysa farklı alanlara yönlendirilmiş nedenlerle akamete uğradı. Sorun bugün komşularımızda fakat iç savaş ve hengâme ortamı yüzünden daha da karışık bir ayla geldi” dedi.

Bölgede gelişmelerin uzun vakit nefes aldırmayacağını söyleyen Özilhan, “Rusya ve İran’ın Esad rejimine desteği, ABD’nin PKK ile ilişkisi açık olan YPG’ye ağır silahlar vermesi bölgemizin daha uzun bir zaman rahat nefes alamayacağını gösteriyor. Buna karşılık çözüm sürecinden çıkarılan derslerle tahkim edilmiş yeni bir milli birlik ve kardeşlik açılımı ülkemize ve bölgemize karşın oyunları bozan ve yeni bir oyun kuran ve böylece bölgenin her ırksa kökenden tüm insanlarına umut veren bir atılım olabilir” biçiminde konuştu.

“Atatürk büyük bir asker, benzersiz bir siyasetçi, barıştırma insanı ve devlet adamıdır”

Atatürk’e geçtiğimiz günlerde yapılan hakarete ilişkin de konuşan YİK Başkanı Özilhan, “Atatürk Kurtuluş Savaşının Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak büyük bir asker, eşsiz bir siyasetçi, uzlaştırma insanı ve devlet adamıdır. Fakat onu her türlü tartışmanın üzerine çıkaran bu nitelikleri değildir. Atatürk bununla birlikte bağımsızlığımızın, ulusal ve beraberliğimizin milli simgesidir. Geçtiğimiz günlerde Atatürk’e yapılan saygısızlıklara aleyhinde her kesimden, her görüşten vatandaşlardan yaygın ve şiddetli tepki yükselmesinin ardından da böyle bir milli hassasiyet bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.