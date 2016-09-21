TUSKON Başkan Yardımcısı Açıkgöz tutuklandı

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, serbest bırakılmalarına yapılan itiraz mahkemece kabul edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli arasında bulunan TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz tutuklandı.

İSTANBUL (AA) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında serbest bırakılmalarına savcılıkça yapılan itiraz mahkemece kabul edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli arasında bulunan TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz tutuklandı, Güllüoğlu baklavalarının sahibi Nejat Güllü ise serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, serbest bırakılmalarının ardından savcılıkça yapılan itiraz sonucu farklı mahkemelerce haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 iş insanıyla ilgili süreç devam ediyor.

Tutuklu sayısı 30’a çıktı



Yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz’ün bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne götürüldüğü ve burada hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandığı öğrenildi.

Şüphelilerden Güllüoğlu baklavalarının sahiplerinden Nejat Güllü’nün ise, iş yerinde gözaltına alındığı ve akşama doğru getirildiği nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yaşı, sağlık problemleri, delil durumunun lehine değişme ihtimali ve daha önce FETÖ ile ilgili yaptığı ihbarlar göz önüne alınarak hakkındaki yakalama kararının kaldırılarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Güllü hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirtildi.

Yakalaması olan şüphelilerden Cahit Durmaz ve Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, bir süre önce tutuklanmıştı. Açıkgöz’ün de bugün tutuklanmasıyla birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 3’ü tutuklanmış oldu. 5 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında toplam 30 şüpheli, tutuklu bulunuyor.