Tutal, Tepecik ve Ufacık'ı ziyaret etti

KONYA (AA) – Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Tepecik ve Ufacık mahallelerini ziyaret etti.

Tutal, ziyaretlerinde yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, muhtar ve mahalle sakinleriyle görüştü.

Seydişehir Belediyesinin Büyükşehir Belediye Yasası ile ilçeye bağlanan kırsal mahallelere olan hizmetlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Tutal, şunları kaydetti:

“Tüm mahallelerimizin temizlik ve çöp konusundaki gereksinimleri giderildi. Birçok mahallemizde park ve oyun alanları yapıldı. Bir taraftan da yol çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Tepecik ve Ufacık, önemli bir mahallemiz. Yapılan kırsal kalkınma proje yatırımlarıyla buralarda hızlı bir gelişim yaşanacak. Belediye olarak biz de bu doğrultuda altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz.”