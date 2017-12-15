Tutal’dan hasta yakınlarına konukevi müjdesi

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Hasta Yakınları Konuk Evi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Tutal, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı ile görüşmelerimiz neticesinde devlet hastanemizin yanında bulunan ve yıllarca atıl durumda bekleyen lojmanlar binasının SGK ile gerekli takas işlemleri yapılarak bundan sonra, Seydişehir’e uzaktan gelen hasta yakınlarımıza hizmet verecek” dedi.

Başkan Tutal, binanın gerekli tadilatlarının ve düzenlemelerin yapılarak modern bir Hasta Yakınları Konukevi’nin hizmete gireceğini söyledi.

SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ise, olumlu geçen görüşmeler sonucu Seydişehir’de Hasta Yakınları Konuk Evi’nin hizmete girmesi için gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade ederek Başkan Tutal’a projelerinde başarılar diledi.