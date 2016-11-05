Tutuklanan milletvekilleri farklı cezaevlerine gönderildi

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan HDP Hakkari Milletvekilleri Abdullah Zeydan ve Selma Irmak, dün sabah saatlerinde uçakla Van’a, Van’dan da helikopterle Hakkari’ye getirilerek adliyeye sevk edilmişti. Akşam saatlerine değin devamlı mahkemenin sonunda Irmak ve Zeydan tutuklandı.

Akşam saatlerinde Selma Irmak Kandıra Bayan Hapishane, Abdullah Zeydan ise Edirne Cezaevine gönderildi.