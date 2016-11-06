Tutuklanan zanlı adliye penceresinden atladı
06 Kasım 2016 Pazar, 15:50
KAYSERİ (AA) – Kayseri’de çıkarıldığı mahkemede hakkında tutuklama kararı verilince ikinci kattaki duruşma salonunun penceresinden atlayan zanlı, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan gözaltına alınan Tuğrul Ç, adliyeye sevk edildi.
Mahkemece hakkında tutuklama kararı verilen Tuğrul Ç, bir anda adliyenin ikinci katında bulunan duruşma salonunun açık penceresine yönelerek kendisini boşluğa bıraktı.
Beton zemine baş üstü düşen Tuğrul Ç, ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuğrul Ç’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.