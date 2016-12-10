Tutuklu Figen Yüksekdağı babası ve abisi ziyaret etti

Tutuklanan HDP Benzer Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı, babası Mevlüt Yüksekdağ ve abisi Tarık Saffet Yüksekdağ Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kandıra Cinayet İnfaz Kurumunda ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Cezaevi çıkışında yorumlama yapan baba Mevlüt Yüksekdağ, “Gördüm, görüştüm. Sağlığı sıhhati yerinde. Morali yüksek. Herkese sevgiler saygılar sunuyor” dedi. Abisi Tarık Saffet Yüksekdağ ise, “Başkanla görüştük. Bizim cismimiz içeride olabilir lakin fikrimiz dışarıda diyor Figen Yüksekdağ. Herkese çok selam söyledi. Her şeyin yolunda olduğunu ve moralinin yüksek olduğunu, dıştan ki insanlarında morallerinin yüksek olması gerektiğini söyledi” şeklinde konuştu.

Açıklamaların peşinde aile hapishane önünden ayrıldı.

İsmail Gündüz – Kaan Kızıl