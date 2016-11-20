Tutuklu vekiller için rehin ifadesi

Bir Takım sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği miting için yoğun emniyet önlemleri alındı. Demir bariyerlerle çevrilen miting alanına denetleme noktaları kuran polis ekipleri, katılımcıları bir bir arayarak içeri aldı. Yalnızca belirtilen döviz ve pankartların getirilmesine izin bahşedilen mitingde, tüm uyarılara karşın farklı döviz ve pankartlar da olduğu görüldü. Şarkıların söylendiği miting, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin basın açıklamalarıyla devam etti. Katılımcılar programın sonunda olaysız bir şekilde miting alanını terk etti.

Birleşmiş Haziran Hareketi namına konuşan Erkan Baş, “İnsanların bir birinden öbür düşünceleri, olabilir fakat biz asala birbirimizi kandırmadık. Aslan birbirimizi aldatmadık, bundan sonara da asla kandırmayacağız. Bizim o kadar çok farkımız olabilir fakat bizim bu farklılıklardan daha kayda değer bizi birbirimize bağlayan diğer değerlerimiz var. Ülkemizi bir savaşa, karanlığa, tek adam diktatörlüğüne götüren bu sürece son vermek konusunda sarsılmaz bir kararlılığa ve inanca sahibiz” diye konuştu.

Tutuklanan vekiller için “rehin” dedi

HDP İstanbul Benzer Başkanı Doğan Erbaş ise, “Ben size Türkiye’nin parlamentoda grubu bulunan 3’üncü büyük partisinin benzer başkanlığı namına konuşuyorum. Ama 3’üncü büyük partinin benzer başkanları dahil 10 vekili şuan rehin küskün durumda. Bu yüzden maalesef sizlere çok ayrı olarak cezaevinden selamlama getirmek zorundayım. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş almak üzere tüm vekillerimizin selamı var. bu günlerde sıkça cezaevlerini dolaşmak zorundayız. Bu mitingden arkadaşlarımızın haberi var, herkesin özel selamını getirdim size. Biz de şimdi buradan ayrıca onları selamlıyoruz keza de bu alanda bulunan cümbür cemaat adına şu sözü devretmek istiyoruz: Siz asla ve katiyen boyun eğmediniz. Sizlere en doğru dileklerimizi, buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz” diye konuştu.

Murat Ergin – Mustafa Esen – Serdal Altıntepe