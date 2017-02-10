Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi açılış töreni

AKSARAY (AA) – Başbakan Binali Yıldırım, “Ey ana muhalefet partisi, sizin bu millete güveniniz yok mu? Milletin vereceği karardan niye korkuyorsunuz? Demokrasiye, inancınız varsa söz de milletin karar da milletindir. İş yapmak, üretmek Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayanlara engel olan bu köhne anlayışı 16 Nisan’da son vermeye hazır mısınız?” dedi.

Yıldırım, Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, açılışı yapılan eserlerin Aksaraylılara hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, Aksaray’ın tarih boyunca medeniyetlerin buluştuğu bir kavşak olduğunu, günümüzde özellikle kuzeyi, güneye bağlayan bir geçiş noktası olma özelliği taşıdığını belirtti.

Yıldırım, AK Parti’nin, iş başına geldiği ilk günden itibaren kurucusu Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, memleketin her köşesine olduğu gibi Aksaray’da da hizmetleri, eserleri bir bir gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sorunlara kararlılıkla eğildiklerini dile getiren Yıldırım, Aksaray’ın da bundan nasibini aldığını, 15 yılda Aksaray’a 5 milyar lira değerinde yatırım ve detsek sağladıklarını vurguladı.

2006 yılında kurulan Aksaray Üniversitesinde bugün 23 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Yıldırım, şehirde 2003 yılında sanayide, 2005 yılında konutlarda doğalgaz kullanımını sağladıklarını belirtti.

İlçeleri kalkındırdıklarını, hastaneleri, okulları ve yüksekokulları hizmete aldıklarını anlatan Yıldırım, Aksaray’a bin 700 yeni derslik kazandırdıklarını, yaklaşık 13 milyon ders kitabını da ücretsiz olarak öğrencilere dağıttıklarını ifade etti.

– “Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz”

Aksaray’da 4 bin konut yaptıklarını dile getiren Yıldırım, “Koca Aksaray’da 17 kilometre bölünmüş yol vardı. Bölünmüş yol miktarını 175 kilometreye çıkardık. Tam 10 kat. Aksaray’ın güzel insanları, yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, Türkiye’yi birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz.” diye konuştu.

Aksaray’ın 15 Temmuz’da destan yazdığını belirten Yıldırım, “Siz FETÖ eşkıyasına karşı demokrasiye sahip çıktınız, Türkiye’ye sahip çıktınız, geleceğimize sahip çıktınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İşte bu 15 Temmuz Meydanı’nın dili olsa da söylese o geceyi.” dedi.

Başbakan Yıldırım, Aksaray ile Ankara, Konya, Nevşehir ve Niğde’yi bölünmüş yollarla birbirine bağladıklarını, Aksaray-Ortaköy-Kırşehir yolunun tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, Güzelyurt-Çiftlik yolunu da tamamlayarak, bu yıl hizmete alacaklarını bildirdi. Yıldırım, 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin yapımını da en geç yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi.

– “Hava yolunda da Aksaray’ı geride bırakmayız”

Yıldırım, medeniyetlerin kavşağı Aksaray’ı ticaretin de önemli bir kavşağı haline getirdiklerini, Aksaray üzerinden iki tren hattını Akdeniz bölgesine, limanlara bağlayacaklarını ifade etti.

Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla, Adana tren hattının yapımına 2018 yılında başlanacağını belirten Yıldırım, Aksaray, Konya, Antalya tren yolunun da etüt ve proje çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiç merak etmeyin, hava yolunda da Aksaray’ı geride bırakmayız. İnşallah Aksaray’ın havaalanı da olacak. Ulaştırma Bakanımız, geçen hafta buraya yaptığı çalışma ziyaretinde bütün bunları sizlerle paylaştı, size müjdeyi verdi. Artık söz ağızdan çıktı, AK Parti sözünün eri olan bir partidir. AK Parti söz verirse yapar, öyle değil mi? Aksaray her şeyin en güzeline layık. Sizlere hizmet, bizim için bir gururdur, bir ibadettir. 15 yıldır Aksaray hep yanımızda oldu, bütün seçimlerde AK Parti’yi açık ara birinci yaptınız. Sağ olun, var olun.”

2007’de ki cumhurbaşkanlığı referandumunda Aksaray’ın yüzde 86 oranında “Evet” diyerek, rekora imza attığına dikkati çeken Yıldırım, “Orada yüzde 86 dediniz, 16 Nisan’a hazır mıyız? Kararımız? ‘Evet.’ ‘Yüzde 90’ diyenler var, siz ne diyorsunuz? Yüzde 100 çok olur, birkaç tane de onlara bırakalım. Yüzde 90’da anlaştık tamam. Hadi bakalım Allah kolaylık versin.” dedi.

– “Millet AVM’ye onlar AYM’ye gidiyor”

Yıldırım, Aksaray’ın 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanını güçlü bir şekilde seçtiğini belirterek, demokrasi nöbetlerinde de gece gündüz darbelere karşı dik durup omuz omuza verdiğini söyledi.

Alandakilere “16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için “yeni bir tarih yazmaya var mısınız?” diye soran Yıldırım, yeni sistemle güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’ye kavuşulacağını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, “Türkiye’nin aydınlık yarınları için hazır mısınız? Vesayetleri, darbeleri tarihe gömmek için hazır mısınız? Karanlık senaryoları sona erdirmeye var mısınız? Ecdat mirasını geleceğe taşımaya hazır mısınız? Daha fazla kalkınma ve refah için hazır mısınız? Aşımızı, işimizi kesintisiz bir demokrasi için güçlü Türkiye için hazır mısınız?” dedi.

Milli iradenin gösterdiği her hedefte ve milletin verdiği her kararda yer aldıklarını vurgulayan Yıldırım, kararlarının “Evet” olduğunu söyledi.

Türkiye’nin geleceği, çocukları, yarınları ve halkın kararından hiç korkmadıklarını dile getiren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ana muhalefet partisi yöneticileri ne yapıyor? Biz söz milletin dediğimiz zaman soluğu mahkemede alıyorlar. Millet AVM’lere gidiyor, bunlar da AYM’ye gidiyor. Buradan soruyorum, Ey ana muhalefet partisi, sizin bu millete güveniniz yok mu? Milletin vereceği karardan niye korkuyorsunuz? Demokrasiye, inancınız varsa söz de milletin karar da milletindir. İş yapmak, üretmek Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayanlara engel olan bu köhne anlayışı 16 Nisan’da son vermeye hazır mısınız?

Halk oylaması deyince tüyleri diken diken olan bu kafayı, Türkiye’yi darbe anayasalarıyla oyalamaya devam etmek isteyenlere, cevabınız… Bu ülke sizin oyuncağınız değil. Türkiye bu ağırlıkları üzerinden atacak. Muasır medeniyetler seviyesinde yoluna emin adımlarla, yeni değişiklikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile emin bir şekilde ilerleyecek.”

Alandaki bazı kişilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye selam söylemesini istemesi üzerine Başbakan Yıldırım, “Devlet Bahçeli’ye selam de söyleriz. Aleyküm selam.” karşılığını verdi.

Yıldırım, her seçim öncesi muhalefetin meydanlara indiğini ve iktidar olmaları halinde anayasayı değiştirme sözü verdiğini hatırlatarak, seçim olduktan sonra muhalefetin sözünü unuttuğunu, milletin verilen sözleri unutmadığını söyledi. Yıldırım, milletin 16 Nisan’da anayasa değişikliğine ilişkin referandumda da verilen sözleri unutmadığını göstereceğini belirtti.

– “Türkiye’nin 81 ili şaha kalkacak”

Milletin, siyasetçilerin sözünün doğru ve samimi olmasını istediğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

“Meydanlara inince ne diyeceksiniz? Aksaray kendine yakışanı yapıyor. Aksaray bizim göz bebeğimiz. Aksaray birliğin, beraberliğin, kardeşliğin adresidir. Bu soruların cevabını sandıkta göreceksiniz ve bunun şimdiden hazırlığını yapın. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geleceğe kararlı bir şekilde yürüyor. Aksaray geleceğe hazırlanıyor, Türkiye’nin büyük hedefleri için canı gönülden ‘evet’ diyor.

Türkiye’nin sadece Aksaray’ı değil, 81 vilayeti şaha kalkacak. Bugün hizmete aldığımız yatırımların daha da fazlasını Aksarayımıza birlikte kazandıracağız. 270 milyon değerinde 72 eser Aksarayımıza hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bütün bu projeler, Aksaray’a olan hizmet aşkımızın en güzel örneğidir. Yiğitler, kahramanlar diyarı Aksaray’a yapacak daha çok işimiz var. Yeter ki gönüller bir olsun. Allah bu millete hizmet yolunda bizim yardımcımız olsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet kararımız, evet.”