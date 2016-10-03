Tuzlukçu Parkı ve Fidanlığı Üretime Katkı Sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışında oluşturduğu ilk fidanlıklardan olan Tuzlukçu Parkı ve Fidanlığı, üretime ve çalışanların eğitimine katkı maddesi sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Tuzlukçu Parkı ve Fidanlığı, yetiştirilen fidan, meyve, çiçek ve bitki türleriyle üretime katkı sağlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası ile devraldıkları Tuzlukçu Fidanlığını yeni alanlar ekleyip geliştirerek verimliliğini artırdıklarını söyledi. ilk olarak fidanlık alanına 130 bin metrekare daha bölge ekleyerek 289 bin metrekareye genişlettiklerini dile getiren Başkan Akyürek, 3 bin metrekarelik park alanı, kamelyaları, çocuk oyun grupları ile fidanlık bölgesinin çehresinin değiştiğini, bununla birlikte halkın dinlenme ve mesire alanı haline geldiğini kaydetti. Yeni yasa ile tarımsal faaliyetlere tartma verdiklerini açıklayan Başkan Akyürek, “Bu kapsamda İl Özel İdaresi’nden belediyemiz bünyesine geçen Tuzlukçu Fidanlığında yalnızca elma yetişirken, bu fidanlıkta yapılan bakım ve öteki çalışmalarla ürün çeşitliliğini artırdık. Fidanlığımızda şimdi elma üretiminin yanı sıra çok sayıda meyve ve bitki yetiştiriyoruz. Buradaki üretim ile ayrıca çiftçimize keza de tarımsal ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Tuzlukçu Fidanlığındaki bitki desenini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Fidanlıkta çok sayıda bitki yetişiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışında oluşturduğu birincil fidanlıklardan olan Tuzlukçu Fidanlığı’nda 11 bin 104 adet ağaç ile 30 bin 49 adet peyzaj ve yağlık gül bulunuyor. Fidanlıkta elma üretiminin yanı sıra erguvan, çitlembik, süsleme armudu, Amerikan sığlası, mabet ağacı, ginkgo biloba, kırmızı yapraklı akçaağaç, çiçekli dişbudak, sütun saplı meşe, ılgın, spiral mavi servi, ateş çalısı, kordes gül, yağlık gül, saz, yucca, hemoracallis, antep fıstığı gibi çok sayıda bitki yetişiyor. Fidanlıkta, yeni kazandırılan alanlarda dikim için ön hazırlık çalışmaları tamamlanırken dikili fidan sayısının mevcudun iki katına çıkarılması hedefleniyor.