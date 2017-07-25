Tuzlukçu'da kaçak kazı operasyonu

KONYA (AA) – Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde kaçak kazı yaparak tarihi eser aradıkları iddia edilen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mevlütlüköyü Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, sit alanında M.Ç, H.H, M.C.O. ve Ş.Ç’yi gözaltına aldı. Çevrede yapılan aramada, kazma, kürek, fener, ip ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.