TYB Konya Şubesinden “TLden yanayım, çünkü ben Türkiyeyim” kampanyası

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu, içinden geçtiğimiz dönemeçlerin yerli ve milli bir manzara açısıyla aşılabileceğini belirterek, “TL’den yanayım, çünkü ben Türkiye’yim” kampanyası başlattıklarını söyledi.

TYB Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne karşın saldırıların doların ani yükselişiyle birlikte yeni bir boyut kazandığına uyarı çekerek, bu engelin de yerli ve ulusal bir görüş açısıyla aşılabileceğini belirtti. Köseoğlu, “Doların değerinin yükselmesinin bizde iki sebebi var; İlki, ABD merkez bankası FED’in faiz oranlarını yükseltebileceği beklentisidir. şimdi ABD adaleli dolar politikası izliyor. Biz de doların yükselmesinin öteki bir sebebi ekonomik beklentilerin bozulmasıdır. Beklentilerin bozulması da ekonomide negatif etkiler yaratır. Dövizin yükselmesi bu olumsuz etkilerden birisidir. Dolarizasyon ulusal paraya güvensizlikten kaynaklanır ve emme-basma tulumba gibi, ulusal paraya güvensizlik dolarizasyona yol açar, dolarizasyon milli paraya güveni zayıflatır. Dolarizasyon döviz ihtiyacını arttırır ve dış dengesizliğin etkisini güçlendirir.

“Idareli darbeciler sahnede”

Oynanan büyük oyunu görerek her alanda yerli ve milli olana yönelmemiz gerektiğine işaret eden Köseoğlu, “Şu Anda Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekonomi yönetimi, dolarizasyonu önlemeye çalışıyorlar. Ekonomik darbeciler de milli paradan kaçış paniği meydana getirmeye çalışıyorlar. Yani, ekonomi üzerinden siyasal işlem yapmak isteyen iç-dış güçler ile yerli güçler aralarında psikolojik bir savaş yaşanıyor. Bu savaşta milli paradan yana olmak milli olmaktır, ulusal iradenin belirleyiciliğine destek olmaktır, Türkiye’den yandan olmaktır. Türkiye yoksa koruyacağımız bir geleceğimiz olamaz. O halde, dövizi olanlar bunun gereğini yapmalıdır. Ulusal paraya sahip çıkmak bir hesaplı hesap değil, ulusal bir tavırdır, milli bir direniştir, tarafımızı belirli etmektir. Haydi her zaman beraber ifade edelim, ‘Ben TL’den yanayım, çünkü ben Türkiye’yim’ dedi.

Köseoğlu hem tüm yazarlardan, yerli ve milli olana yönelik bilgilendirici yazılar beklediğini kaydetti.